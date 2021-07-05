疫情影響 6月中國財新服務業PMI大減至50.3

周一 (5 日) 財新公布 6 月份中國服務業 PMI 達 50.3，較 5 月大幅下滑 4.8 個百分點，遠不如預期的 54.9，並創 14 個月來最低，雖然仍位於擴張區間，但成長明顯放緩。

資料來源: 財新數據

財新指出受到廣東局部地區發生新冠疫情復發的影響，6 月份居民需求受到抑制，導致中國服務業擴張力道有所減弱。

之前公布的 6 月財新中國製造業 PMI 為 51.3，低於 5 月 0.7 個百分點，受製造業和服務業 PMI 同時下滑的拖累，6 月份財新中國綜合 PMI 為 50.6，低於 5 月 3.2 個百分點，同樣下滑至 14 個月新低。

從各分類數據來看，6 月份服務業新訂單量成長減緩至 14 個月來最低。調查企業反映，近期疫情重啟，外出減少，抑制服務業訂單的增長。不過，服務業新出口訂單指數重新回歸到臨界值之上，但擴張程度有限。

由於原物料和勞動成本取得控制，6 月服務業投入價格指數較 5 月的高點明顯回落，並創下九個月來的最低紀錄。

因企業成本下降，同時外出需求受疫情抑制，6 月服務業收費價格終止連續 10 個月的上揚趨勢，收費價格指數回到衰退區間，受訪企業表示降價是為了吸引新業務。

受業務需求下降的影響，6 月服務業勞動力出現四個月以來首度的萎縮。

雖然中國服務業企業對未來一年的營運前景仍然樂觀，但隨著疫情再次暴發，6 月整體樂觀程度驟降，業界信心跌至九個月低點。不過許多企業相信疫情將得到控制，市場狀況和全球需求將在未來進一步復甦。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，6 月製造業和服務業的擴張態勢仍得以維繫，通膨壓力暫時舒緩，但受近期局部地區疫情影響，服務業更顯弱勢。疫情暴發至今，製造業逐步恢復常態，服務業對疫情形勢依然較為敏感。進入下半年後，隨著低基期效應不斷減弱，經濟下滑與通膨壓力相互作用，仍是嚴峻挑戰。

