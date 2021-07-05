國巨併奇力新只是前菜？最驚人關鍵竟在下一步

被動元件主要有三大塊「電阻、電容、電感」，就以吃下奇力新後的「新國巨」來看：

電阻：目前的產品線，已經是全球排名第一，只需要維持好就夠。

電容：全球排名第三，第一為日本村田製作所 (Murata)，第二為韓國三星電機 (SEMCO)

電感：全球排名第三，第一為日本東電化 (TDK)，第二為日本村田製作所 (Murata)，奇力新原本市占就是全球第三，但奇力新原有的客戶群有九成是在大中華地區，大中華地區為高度價格競爭市場，毛利率拉不高，整併後可以靠國巨在全球多達 42 個國家的銷售版圖，幫助奇力新打入國際市場也提高整體毛利率，加上 2018 年併購的普思 (Pulse)，中長線來看，「新國巨」在電感這部分有機會成為全球第一。

從上述來看，「新國巨」在電阻、電感這兩大塊都沒問題了，接著就是加強電容。電容大致可分為陶瓷電容 (MLCC)、鉭質電容 (TC)、鋁質電容：

陶瓷電容 (MLCC)：本身就是國巨的主業，全球市佔也有排名第三，沒有太大問題。

鉭質電容 (TC)：基美 (Kemet) 在鉭質電容的市佔為全球第一，國巨在 2020 併購基美後，國巨集團在鉭質電容這塊，已經躍升為全球第一。

鋁質電容：國內的鋁質電容廠有凱美、金山電、立隆電、日電貿等，國巨目前鋁電容主要業務來源是旗下的凱美，而凱美目前為金山電最大股東，持股比高達 16%，可以說是國內最大鋁電容廠都是國巨自己人，雖然凱美為國巨集團旗下一員，但其實國巨持股比還不到 10%，且目前國內鋁電容廠在全球市佔也還不算特別高，因此鋁質電容這塊，可以算是國巨尚未完全掌控的一環。

總結：

國巨集團如果要成為，全球最大且唯一的一條龍式被動元件大廠，以目前來看，電容中的鋁質電容就是最後一塊拼圖，未來最有可能的發展，就是凱美 (2375) 持續增加金山電 (8042-TW) 的持股比例，待時機點成熟，國巨再複製奇力新模式合併凱美，一舉拿下被動江山的最後一塊拼圖。

國巨集團下一步還有機會合併哪些公司？立即免費加入 LINE@、Telegram 觀看

Line@搜尋：@we178 鐘崑禎分析師

https://line.me/R/ti/p/%40we178

Telegram 搜尋：@we178 鐘崑禎分析師

https://t.me/we178

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險