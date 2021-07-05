變異病毒蔓延 美台股市強勁上漲

一週回顧及表現

成熟市場

1. 聯準會官員間仍在激辯何時減碼量化寬鬆，並開始討論是否優先減碼 MBS 債券購買，美國就業數據改善狀況超出預期，消費者信心指數創 16 個月新高，在科技股帶動下美國股市上漲 1.7%；

2. 歐元區經濟信心指數創 21 年新高，但在 Delta 變異病毒衝擊下，歐洲確診人數升高，歐股下跌 0.9%。

新興市場

1. Delta 病毒蔓延至近百國，引起許多新興國家疫情再度惡化，新興股票下跌 1.8%；

2. 中國製造業、服務業採購經理人指數下滑，經濟數據持續遜於預期，人民央行在貨幣政策例會上重申「穩」字訣，褐皮書指出第二季貸款申請難度增加，主因來自企業收入放緩，中國股市下跌 2.9%；

3. 台灣疫情狀況趨緩，航運、鋼鐵等熱門股持續發威，台股逆勢上漲 1.2%。

債券市場

1. 美國 10 年期公債殖利率維持在約 1.4% 左右，變異病毒帶動避險情緒上升，避險債券全面反彈，全球政府公債上漲 0.2%；

2. 全球高收益債利差持平，指數價格小幅上漲 0.1%；巴西民眾抗議要求彈劾總統與爭取疫苗，引起新興市場債券利差擴大，指數價格下跌 0.1%。

原物料、匯率

1. 美國隔夜附買回金額近一兆美元，暗示減碼量化寬鬆即在眼前，美元指數上漲 0.4%，新興市場貨幣則貶值 0.6%；

2. OPEC + 未就增產達成協議，會議延至 7/5 再議，美國國慶日飛機乘客接近疫前水準，顯示用油需求升溫，油價持續上漲 0.8%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2021/7/5（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/6/25）

資料來源: Bloomberg，2021/7/5（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/6/25）

三大市場關鍵事件及分析

1. 實驗奏效，停止聯邦失業津貼真的有用

美國已經有 25 州宣布將提前終止聯邦失業津貼，而從 4 月以來，提前終止的州無論是初請失業救濟金或是持續申請失業救濟金人數都維持較快的下降速度，等剩下各州也加入後，美國勞動市場復甦速度將加快。

資料來源： 美國勞動部，「鉅亨買基金」整理， 2021/7/1。

2. 通貨膨脹率出現觸頂跡象

受到二手車、機票與飯店等價格狂飆影響，美國核心通貨膨脹率快速升高，上漲主因之一的二手車價格漲勢已經開始放緩，美國通貨膨脹率離短期高點不遠了。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2021/7/1。

3. 全球最低稅率獲 130 國支持

經濟合作暨發展組織線上會議討論推行全球最低企業所得稅，獲得 130 個國家支持，而這些國家 GDP 佔全球 9 成以上，一旦施行科技業公司受到影響最廣，但影響程度卻不大。

資料來源：Goldman Sachs Global Investment Research，「鉅亨買基金」整理，2021/6。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/7/1。

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