升息進度放緩+信用風險降溫 特別股投資優勢再起

資金行情撐腰與美公債殖利率下滑，帶動特別股行情表現，柏瑞投信表示，美國經濟復甦，銀行業財務體質增強，在信用風險降溫與基本面加持下，讓特別股投資優勢再起。

柏瑞投信指出，雖然美國通膨上升的壓力增加，尤其是因為房價大幅上漲所帶動房租租金的走高，不過 Fed 認為高通膨只是暫時性，主要是與經濟重啟和供應問題有關，必要時將使用工具維穩通膨。

Fed 強調，將耐心觀察實際通膨數值以及勞動市場重新雇用的進展，不會先發制人升息。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，從 Fed 目前貨幣政策的立場以及金融環境來看，短期市場資金行情將會持續。而從基本面來看，Fed 最近一次壓力測試結果顯示，受測的大型銀行已大幅提高資本，即便在嚴厲的壓力情境下，資本都還在法規要求之上，顯示其體質已足夠穩健。

根據 6 月 Fed 公布全美 23 家大型銀行的壓力測試結果，所有銀行皆輕鬆通過，平均資本比率為 2009 年以來最高的 13%，即便在納入最嚴格的經濟損失情境下，所有銀行亦皆能通過最低 4.5% 的資本要求。

柏瑞投信指出，在通過 Fed 最新回合壓力測試後，意謂著銀行將可恢復發放股利與回購股票，這也有利於特別股的股利發放。

馬治雲指出，基本面和資金面將持續支撐特別股的信用利差維持低檔，而未來隨著長短天期的利差擴大，企業信用狀況亦受惠於經濟好轉而持續改善，銀行可望直接受益，研判如期支付特別股的股利不成問題。