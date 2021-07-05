〈焦點股〉持股台驊投控帳面價值暴增10倍 大聯大強攻漲停

亞太半導體通路龍頭大聯大 (3702-TW) 業內外皆美，投資眼光更是精準，去年中以 32 元公開收購台驊投控 (2636-TW)，隨著航海王水漲船高，帳面價值已從約 3 億元暴增到 35 億元，成長逾 10 倍，引發市場投資人關注，激勵今 (5) 日股價急奔漲停，達 57.7 元，創逾 10 年新高，文曄 (3036-TW) 連帶走高，盤中勁揚逾 7%。

大聯大去年 5 月看中與台驊投控業務合作互補性，且公司獲利穩定，因此宣布以 28 元公開收購台驊投控，7 月又將收購價提高到 32 元，根據去年財報顯示，共計收購 10112 張，帳面金額約 3.23 億元，大聯大今年第一季再加碼至 10926 張，持股比例達 8.59%。

隨著海運行情高漲，航運股上半年持續噴出，台驊投控今天股價一度大漲逾 4%，最高攻上 321 元，續創歷史新高，大聯大持有台驊投控帳面價值也同步攀升，不到一年的時間，已經暴增 10 倍，來到約 35 億元。

在市場資金追捧下，大聯大今天開盤即跳空漲停，達 57.7 元，創下 2011 年 2 月初以來新高，文曄股價也勁揚逾 7%，最高來到 59.4 元，同創 10 年高點，半導體通路族群均在盤面上表現，包括亞矽、至上、富爾特、佶優等分別上漲 2-6%。

大聯大累計前 5 月營收 2434.87 億元，年增 30.35%；文曄累計前 5 月營收 1665.02 億元，年增 29.63%。受惠半導體景氣熱絡，兩大廠營收年增幅均達雙位數，雙寫歷年同期新高。此外，為擴建台灣區倉儲中心及強化倉儲服務運能，並規劃保稅物流中心，大聯大將斥 8.4 億元，向中環購入桃園市龜山區等 8 筆土地。