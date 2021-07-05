網家強化跨境布局 領投香港物流新創Pickupp A+輪融資

物流科技新創 Pickupp 繼去年 11 月獲首輪注資後，今 (5) 日宣布再獲亞太區戰略投資者注資，累計至今 A 輪融資總額約 1500 萬美元，其中，網家 (8044-TW) 和基石創投領投本輪 A + 注資，新投資者則有國泰創投、遠東集團旗下 Drive Catalyst、香港的怡和集團和 Zipx 共同參與。

網家執行長暨總經理蔡凱文表示，PChome 致力為顧客提供可靠的服務，以 Pickupp 的科技解決方案，將為重塑台灣以至亞太區的最後一哩物流擔當極其重要的角色，網家也成為 Pickupp 的戰略合作夥伴，並領投本輪注資。

Pickupp 成立於 2016 年，利用科技和數據重塑物流模式，提供客製化最後一哩送貨服務和專有開發的技術，可應用在跨國企業、物流零售以及電子商務營運上，去年更成立一站式網上銷售物流平台 Shop On Pickupp，協助有意轉型至線上經營的個人店家和中小企業延伸更多元的觸角。

在取得新注資金後，Pickupp 表示，將用以加速拓展台灣新市場，並深化在香港、新加坡和馬來西亞等主要市場的服務整合。

Pickupp 進一步指出，電商市場蓬勃發展，正迎來高速發展的時機，據 Forrester 最新預測，亞太網上銷售額將由 2019 年的 1.5 兆美元上升至 2024 年的 2.5 兆美元，年複合成長率達 11.3%；而從去年疫情爆發至今，Pickupp 的用戶已增長 250%。

Pickupp 看好，台灣市場擁有龐大的線上消費需求，而跨境物流需求也不斷上升，除了將成為中小企業最強後盾，也將與 PChome 展開合作，致力打造世界級 OMO 新零售服務。