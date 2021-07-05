【中信投信】台股連三週遭提款 越股續強漲

美國 6 月非農就業數據亮眼，且美債殖利率走低，激勵美股走強，但新興市場受疫情影響，上週表現相對平淡，台股、南韓、泰國為外資淨流出最高前三市場，尤其台股上週資金淨流出達 10 億美元（以下貨幣單位皆為美元），不僅連三週遭贖回，且為 5 月中旬以來單周流出最高金額，也是 6 月淨流出最高的國家。

上週僅越南、印度受外資加碼，金額分別為 1.4 億及 1.2 億，且越南股市上週勁揚 2.2%，為表現最搶眼的市場。

中信關鍵半導體 ETF 經理人（00891）張圭慧表示，上半年台股在航運、傳產拉抬下，在國際主要市場表現排名第三，僅次於越南與阿根廷。下半年台股第三季的獲利年增率雖然將低於前兩季，但預料仍有雙數位的成長水平。若以企業獲利季增率來看，第三季的獲利預估將較第二季成長 15%。獲利成長帶動下，加上電子業旺季來臨，若資金回流電子股，對於大盤後市相對樂觀。

張圭慧表示，電子股中仍相對看好半導體表現。半導體供應鏈今年以來始終受水情乾旱所苦，所幸 6 月降雨豐沛，全台水情警報解除，竹科至年底前應不至於出現缺水問題，半導體供應鏈終於可鬆一口氣。另一方面，今年 5G 手機銷售雜音頗多，使半導體股價受壓，但 iPhone 新機拉貨強勁，相關供應鏈 6 月營收或有望創高。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，根據最新 IHS Markit 調查，越南受疫情影響，6 月份 Markit 製造業採購經理人指數（PMI）從 53.1 大幅滑落至 44.1，和越南統計局公布 6 月份製造業生產較前月微幅增長 0.3% 形成鮮明對比，目前越南政府已針對勞動階級率先施打疫苗，後市變化仍待觀察。

張晨瑋強調，越股今年上半累計漲幅近三成，技術指標浮現過熱跡象，短線觀察疫情是否干擾經濟增長及企業營運，市場高檔震盪或難避免。越南即使第四波疫情持續延燒，但根據越南政府統計，今年前 6 月外資直接投資仍較去年同期成長，隨外資直接投資的經濟效益逐步發酵，越南中長期經濟仍具成長潛力，建議投資人可定期定額長期佈局。

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