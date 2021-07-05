慧洋-KY 6月營收續創高 單月稅前盈餘5.6億元 年增580%

由於散裝航運市況持續走揚，散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (5) 日公布 6 月合併營收 15.05 億元，月增 3.17%、年增 66.31%，續創新高紀錄，單月稅前盈餘達 5.6 億元，年增 580.75%，每股稅前盈餘 0.75 元，慧洋樂觀指出，依目前市場需求來看，下半年運價仍有向上的空間。

慧洋上半年合併營收 78.86 億元，年增 42.95%，營業利益 27.12 億元，年增 684.4%，營益率 34%，稅前盈餘 24.64 億元，年增 681.35%，每股稅前盈餘 3.3 元；其中，第二季每股稅前盈餘達 2.1 元，為 2012 年第二季以來，首見單季每股稅前盈餘衝破 2 元。

慧洋說明，今年度各國經濟活動復甦，中美兩國大力推動基礎建設，原物料運輸需求暢旺，加上因防疫措施造成的塞港問題，使船舶周轉率下滑，整體航運市場呈供不應求的狀態，旗下主要中小船舶日均運價已超過 3 萬美元，推升 6 月營業利益達 6.5 億元，年增 4122.74%，單月營益率 43%，為掛牌以來新高。

就長期來，由於國際海事組織 (IMO) 於 6 月中通過船舶效能指數 (EEXI) 和營運碳強度指標 (CII) 兩大法規細節，將於 2023 年開始實行，屆時未符合標準的船舶將面臨強制降速。

慧洋認為，新環保法規將促使老舊船舶加速汰換，並拉長船舶周轉天數，市場供不應求將成為常態。

慧洋目前旗下有 136 艘船舶，為國內最大散裝航運業者，為超前布署未來環保法規實行可能造成的缺船危機，6 月董事會已通過新船採購案，預計以不高於 1.02 億美元 (約新台幣 28 億元)，向常石造船購置 3 艘高規格卡姆薩型散裝貨船 (Kamsarmax / 82,400 DWT)，預計在 2023、2024 年交船。

同時，為提升船隊營運效率，慧洋 6 月已處分 3 艘舊船，處分損失約 180 萬美元，合計上半年共處份 7 艘船舶，總計處分損失約 250 萬美元，接下來將有 6 艘新船加入營運。

慧洋今日也同步除息交易日為 7 月 19 日，預計股利發放日為 8 月 13 日，每股配發現金股利 1.5 元。