車用需求高檔 毅嘉Q2營收16.46億元 近三年同期新高

毅嘉 (2402-TW) 今 (5) 日公告營收，受惠車用相關產品需求維持高檔，第 2 季營收 16.46 億元，季增 2.1%、年增 55.43%，寫近三年同期新高。

毅嘉 6 月營收 5.43 億元，月減 2.84%、年增 63.97%；第 2 季營收 16.46 億元，季增 2.1%、年增 55.43%；上半年營收 32.58 億元，年增 48.98%。

從產品別來看，毅嘉軟板整合元件 6 月營收 4.17 億元，月減 4.58%、年增 78.9%；機構整合元件營收 1.27 億元，月增 2.41%、年增 27%。

毅嘉表示，游於車用相關產品需求的帶動下，推升單月、單季營收較去年成長，預期隨著歐美地區陸續解封，消費旺季即將到來，車用晶片缺貨問題可望在下半年度逐步緩解，看好下半年營運將優於上半年。

毅嘉主要產能分布在中國、台灣及馬來西亞，中國蘇州廠以生產軟板為主，共有 35 條產線，因應客戶需求，今年將新增車載硬板產線，總產能將提升 20-30%；馬來西亞廠則因應美中貿易戰，目前以 5G 相關 OFC 光通訊產品為主。