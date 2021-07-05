【倫元投顧】美科技股NASDAQ指數再創新高，激勵台股電子股回神

◆盤勢分析

美科技股 NASDAQ 指數再創新高，終於激勵台股電子股回神，電子成交比重邁向 4 成關卡，且很多電子股的追價意願轉強，如半導體相關 (2342 茂矽、8028 昇陽半)、記憶體(3260 威剛、4967 十銓)、電動車(車電) 相關 (8255 朋程、4739 康普) 等等；追價力增強加上 "族群性" 升溫，說明市場資金已積極轉進，7 月份將是電子月！從盤面觀察，原本最強勢的航運族仍有 35%，且貨櫃三雄雖然大震盪、卻未見跌停板，顯然逗留在航運的大咖尚未有撤退打算，也就是說航運股還沒真正結束，只不過在全球散裝運價指數 BDI(波羅地海指數)、BCI(波羅地海海峽型指數)連續 3 天拉回的情況下，航運股暫時進入休息階段。

回到結構面，今天電子比重來到 4 成，若能穩步向 5 成以上挹注，則經過籌碼大沉澱的電子股，股價爆發力就會相當驚人，從市場力滾動的族群來看，最早是 ABF 基板 (3037 欣興、3189 景碩)，到銅箔基板(2383 台光電)，再到 IC 設計輪動，其中又以矽智財為主(3529 力旺、3443 創意)，再到電動車(8255 朋程)、再到記憶體(3260 威剛)；多頭的買力源源不絕，大內高手(大資金內資) 已經浮出水面。整體分析，第三季進入電子傳統旺季，產業前景佳的手機、NB、遊戲機相關供應鏈、蘋果派、記憶體、消費性 IC 設計等將是多頭可用之兵；另外，長線看好的電動車、半導體供應鏈則是穩定布局的主要方向。

楊天迪 分析師

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