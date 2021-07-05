【日盛投顧】價漲量微縮 續創歷史新高

◆盤勢分析

1. 受上週 S&P500、Nasdaq 再創歷史新高的激勵，週一在電子重回主流，加上鋼鐵、汽車助漲之下，台股開高走高，終場以上漲 209.18 點的 17,919.33 點作收，成交金額為 6 億元。三大法人合計買超 166.2 億元：外資買超 115.12 億元、投信賣超 13.37 億元、自營商買超 64.45 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價漲量微縮，台股續創歷史新高。

(2) 均線：從 6/23 突破 5 日線後，就沿 5 日線上漲至今，未跌破 5 日線前仍有高點可期。

(3) 技術指標：日 KD 在 6/24 出現黃金交叉，近期呈現高檔鈍化，未解除高檔鈍化前，短線仍有高點可期。

3. 櫃買指數: 開高走高，上漲 1.36%，收在 216.59 點，突破 5 日線，再創 2007 年 8 月以來的新高。

4. 觀盤重點：目前三級防疫管制到 7/12，雖三級管制仍有機會延長，但行政院規劃 7/12 適度解封，加上 S&P500、Nasdaq 再創歷史新高，六月全體上市櫃營收可望延續五月的亮眼表現，而第三季將進入傳統旺季，預期第三季台股將有一波多頭行情展開，留意近期電子股是否重掌主流，而資金是否持續回流電子股。

油電燃氣、鋼鐵、IC 基板、記憶體、汽車、IC 設計、蘋概股等族群走強

1. 油電燃氣: 油價在今年上半年強漲逾 45% 後，華爾街多數分析師仍看好後半年走勢，高盛預估，隨著需求回升，布蘭特原油第 3 季均價將超過每桶 80 美元；週一 6505 台塑化大漲 5% 表現亮眼。

2. 鋼鐵: 第二季受國內疫情的影響，部分工程進度受到影響，導致鋼筋暨 H 型鋼出貨遞延，而近期確診人數大降，加上下游訂單需求旺盛，預期下半年鋼筋、H 型鋼訂單將會持續增加，目前 2006 東鋼訂單能見度已至明年上半年；週一由 2006 東鋼、2025 千興、2012 春雨、2017 官田鋼、2008 高興昌、2029 盛餘漲停領軍，而 2032 新鋼、2010 春源、2015 豐興等均有 4% 以上的漲幅。

3.IC 基板: 進入 5G 新世代，載板規格的更大尺寸及更多層數的結構性趨勢，使整體供需轉趨吃緊，國內外大廠加碼投入資本支出，但設備交期的延長與需求增長下，缺貨恐延續到 2023 年底，預期相關個股第三季獲利再拚新高；週一由 3189 景碩、6552 易華電漲停領軍，包括 3037 欣興、8046 南電、6271 同欣電等有 3.26% 以上的漲幅。

4. 記憶體模組: 近期美光釋出樂觀展望，看好 DRAM、NAND Flash 產品供給吃緊情況將延續至明年底，加上威剛自結前 5 月淨利達 17.65 億元，超越去年整年度水準，帶動記憶體族群上漲；週一由 3260 威剛、4967 十銓、8277 商丞、4973 廣穎漲停領軍，而 8271 宇瞻、2451 創見等均有 3.27% 以上的漲幅。