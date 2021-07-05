〈上海商銀股東會〉年近百歲榮鴻慶交棒 李慶言接任新董座

上海商銀 (5876-TW) 今 (5) 日舉行股東會，由於董事長榮鴻慶年近百歲，因疫情關係，改由駐行常務董事陳逸平代為主持，會中順利完成董事改選，且會後舉行董事會，榮鴻慶正式交棒，新任董事長由上海商銀副董李慶言接任。

上海商銀今天下午召開股東會，出席比率 70.9%，考量疫情嚴峻，現場分為主會場與兩個備用會場，備用場地透過視訊直播股東會實況，且小股東發言完畢，隨即更換麥克風套，會中嚴守防疫規範。

上海商銀股東會備用會場，股東以視訊方式參與股東會。(鉅亨網記者陳蕙綾攝)

今日會中通過上年度盈餘分配現金股利每股 1.7 元，並順利完成改選董事。董事改選票項也以隔板隔開，並以各會場分流投票方式進行。

上海商銀新任董事會名單由李慶言、榮智權、顧肇基、榮康信 (代表法人 Magnetic Holdings Limited)、邱怡仁及林志宏當選一般董事，陳木在、曾國烈及謝金虎當選獨立董事，其中，林志宏及曾國烈為新任，其餘董事為連任。

上海商銀在股東會選任新一屆董事後，隨即召開董事會推選李慶言、榮康信為常務董事，陳木在為獨立常務董事，並由常務董事會推選李慶言為董事長; 董事會也一致通過推舉榮鴻慶擔任榮譽董事長，以表彰榮鴻慶在上海商銀超過半世紀的付出與卓著貢獻。

年近百歲的榮鴻慶，是亞洲知名的銀行家，也是我國最資深的銀行董事長。他於上海商銀在台復業前便擔任董事，1976 年擔任常務董事，1983 年擔任副董事長，開始主持該行的營運發展，1991 年起擔任董事長到今年共長達 30 年。

在榮鴻慶擔任董事長主導上海商銀的營運將近 40 年期間，帶領上海商銀由保守轉為穩健積極的經營作風，推動增設分行，擴大服務層面，將國內分行由 2 家增至 72 家，並佈局亞太，拓展國際金融版圖，前往香港、越南、新加坡及中國大陸設立分行，於柬埔寨、泰國、印尼及越南設立代表人辦事處，同時也赴大陸設立上銀融資租賃公司、併購柬埔寨 AMK Microfinance Institution。

此外，上海商銀於 1989 年購置台北市民權總行大樓，並於 2020 年啟動新建民權總行大樓，以及 2018 年該行股票上市與積極運用金融科技發展數位金融等，榮鴻慶於董事長任內都扮演重要的推手。

且上海商銀在榮鴻慶的帶領下，長期獲利能力與經營績效名列本國銀行前段班，2018 年股票上市，2020 年世界銀行排名晉升到第 236 名。

至於上海商銀新任董事長李慶言，1979 年即擔任該行董事，1982 年擔任常務董事，並於 2020 年擔任副董事長，協助榮鴻慶董事長推動行務的發展。李慶言董事長擁有美國西北大學企業管理碩士的學歷，曾擔任新加坡航空公司董事會主席，現在同時也擔任上海商銀香港子行上海商業銀行董事長，具有前瞻性的國際觀與國際金融管理實務。