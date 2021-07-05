債務飆升+停滯性通膨 魯比尼：慢動作的「火車失事」將引發美股崩跌

美國聯準會在近期的討論中，試圖將金融穩定納入貨幣政策中，尋求綜合風險管理之道。不過在「末日博士」魯比尼 (Nouriel Roubini) 眼中，美國相關政策正帶來災難，一場美股的崩跌事故，似乎難以避免。

近期美國面臨著通膨威脅，但聯準會基本上定調為「暫時性」通膨。以克里夫蘭 Fed 分行總裁 Loretta Mester 為首的看法則主張，要避免危機出現，應考慮將金融穩定政策框架，納入新的貨幣框架，才可能在資產已經滋生泡沫下，逐步地縮緊而不製造市場動盪。

魯比尼則是在近日發表了悲觀看法。他認為，當前美國的資本似乎異常，並具備了 1970 年代停滯性通膨及 2008 年債務大增的雙重條件，最終這將造成災難性事故。

首先帶來的威脅，是所謂「明斯基時刻 (Minsky Moment) 」。這一威脅在過去幾年來多次被提出，它代表著市場樂觀情緒由盛而衰的轉折，這將讓高槓桿的投資者開始拋售資產，並因賣壓過大造成價格崩盤。

魯比尼指出，寬鬆的貨幣政策及財政政策，助長當前到處都是資產和信貸泡沫，當繁榮遭遇「明斯基時刻」，接下來開始緊縮的貨幣政策將引發蕭條和崩盤。

但魯比尼還提出另一個風險，被稱做「沃爾克 (Paul Volcker) 時刻」。它指的是聯準會前主席 Paul Volcker 在 1980-82 年時，為了應對通膨而加速升息，造成美國出現嚴重的雙底衰退與債務危機。

魯比尼認為，當前的經濟環境讓央行陷入困境，如果他們縮減刺激措施，就有可能引發一波違約，損害經濟增長，但要是繼續下去，就會通膨擴大，央行無論做或不做都將受到譴責。

魯比尼指出，這場慢動作的「火車失事」似乎不可避免。「1970 年代的停滯性通膨，很快就會撞上 2008 年後時期的債務危機。問題不在於會不會，而在於什麼時候。」