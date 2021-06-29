金融市場恐崩盤? 分析師：美股將修正10% 比特幣跌逾60%

美國經濟復甦強勁，推升通膨走高，也引發市場對於崩盤的擔憂。有分析師認為，當全球開始收緊貨幣政策，美股恐將出現 10% 修正，同時，比特幣也恐將跌至 12,000 美元。

報導指出，股市在近期持續走高，虛擬貨幣價格持續上揚，金融市場熱絡，但人們在此時很容易忽略危機。

投行 Stifel 股票交易部門分析師 Barry Bannister 和 Thomas R. Carroll 表示，標準普爾 500 指數恐將下跌 10%，而比特幣則可能從目前的 34000 萬跌至 12000 萬美元，跌幅超過 60%。

分析師認為，股市將在今年下半年進一步回檔，也是近期牛市後的正常反彈，相對於必需品、醫療保健、公用事業和房地產等防禦性股票，週期性股票，像是工業、能源、材料、金融、科技和非必需品類股都將下跌。

根據投銀團隊說法，造成此重大轉變的催化劑，可能是美國 PMI 製造業指數今年下半年的下跌速度恐將比預期加速，以及美元走強。

此外，若全球金融流動性趨緩，加上美元走強，比特幣也將走跌。「如果全球貨幣供應量下降，比特幣也會從如今的 3.4 萬美元下跌至 1.2 萬美元。」。Barry Bannister 說道。

不過，知名創投教父 Tim Draper 則表示，看好比特幣明年站上 25 萬美元，他認為，隨著網路技術更新不斷發展，比特幣將快速普及化，最快在 20 年內成為所有金融活動的核心。