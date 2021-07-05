柏文股東會未通過2案 保留銀彈因應疫情 維持展店計畫

連鎖健身業者柏文 (8462-TW) 今 (5) 日召開股東常會，並未通過「以資本公積每股發放現金新台幣 1 元案」和「辦理發行 110 年第一次限制員工權利新股案」，柏文說明，此為因應疫情變化保留較多現金，不過，今年的展店計畫仍不變。

柏文指出，由於經營團隊評估國內疫情發展尚未明朗，為保留較多現金、減少今年度費用支出，以因應後續疫情變化，經與董事討論及大股東溝通後，會中並未通過「以資本公積每股發放現金新台幣 1 元案」和「辦理發行 110 年第一次限制員工權利新股案」。

柏文強調，今年展店計劃不變，預計新增 10 處健身工廠營運據點，第三季預計有高雄市、台北市兩個都會區和南投縣等 3 處新據點開幕，第四季則有分別位於台中市、高雄市、新北市和桃園市等 4 個都會區的新廠館投入營運。

柏文進一步指出，台灣健身產業經此次疫情全面停業的重大衝擊，面臨市場重組，不具競爭力的業者可能出現一波倒閉潮，而原本計劃投入市場的潛在競爭者則會考慮延緩甚至放棄展店，預料台灣健身市場將因疫情進行一次健康的調整，也看好疫情過後，將湧現民眾運動放鬆的報復性需求。

柏文今日於股東會中通過承認民國 109 年度營業報告書、財務報告和年度盈餘分配，本次股東紅利每股發放 5.36 元，包括現金股利每股 4.86 元和股票股利每股 0.5 元。