砷化鎵廠Q2營收 穩懋寫歷年同期新高、全新攀峰

砷化鎵廠 6 月營收出爐，在手機 PA、WiFi 需求回溫下，穩懋 (3105-TW) 單月營收續站穩 20 億元大關，第 2 季營收 61.42 億元，創下歷年同期新高，全新 (2455-TW)6 月營收則達 3.19 億元，為歷史次高，累計第 2 季營收達 8.96 億元，續創單季歷史新高。

穩懋 6 月合併營收達 20.57 億元，月減 0.11%、年增 2.72%，連三個月站上 20 億元大關，累計今年前 6 個月營收達 121.43 億元、年增 0.67%。

穩懋第 2 季受惠亞洲手機 PA 客戶需求增溫，產線稼動率較首季約 8 成增加，雖然 3D 感測部分受新舊產品交替下滑，但累計第 2 季營收達 61.42 億元，季增 2.35%、年增 2.33%，創下歷年同期新高，符合預期。

展望未來，法人看好，蘋果 (AAPL-US) 將在 9 月正式發表新一代 iPhone 手機，穩懋又是蘋果手機 PA 主力供應商，第 3 季將進入傳統拉貨旺季，將有助營運加溫，整體產能稼動率也可望進一步提升至 9 成以上。

全新 6 月營收則達 3.19 億元，月增 10.4%、年增 56.7%，改寫歷史次高，累計第 2 季營收達 8.96 億元，季增 0.8%、年增 50.9%，攀上歷史高峰，上半年營收 17.85 億元、年增 43.6%。

全新表示，6 月受惠手機 PA、WiFi 需求強勁，產能持續供不應求，加上車用 LiDAR 出貨增溫，助推營運成長，下半年也持續看好 WiFi 6 應用、5G PA 放量，加上 3D 感測 VCSEL 穩健，旺季動能可期，全年維持雙位數成長目標。

另一方面，宏捷科 (8086-TW) 則受惠漲價效應挹注下，6 月營收達 3.96 億元，月增 4.6%、年增 39.41%，創下近 69 個月新高，累計第 2 季營收達 11.5 億元，季增 7.9%、年增 36.8%，同步改寫歷史次高紀錄。