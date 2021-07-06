【新光證券】盤前分析  

◆盤勢分析

台灣股市:

美非農就業報告超乎預期，激勵美股走揚；高通強勢回歸可望帶旺業績，護國神山股價回神；看好歐美下半年車用市場回溫，推升車用電子股走強；配合 IC 設計股 6 月營收業績亮眼股發威，激勵 5 日台股開高走高，電子股重回主流，配合鋼鐵、塑膠、油電、觀光及其他股股走揚，令大盤站上 17900 點關卡，終場加權指數收在 17919.33 點，漲 209.18 點或 1.18%，成交額 6112.39 億元。OTC 指數收在 216.59 點，漲 2.91 點或 1.36%，成交額 918.12 億元。



台灣疫情趨緩，台股在連跌二日後收長紅 K 棒，指數再創歷史新高，日量維持五日均量之上，5 日 RSI 85.65，技術面仍呈現超買現象。籌碼方面，外資及自營商同步買超，投信則連四天賣超。受惠於電子業訂單滿載、原物料價格仍在高檔，6 月出口年增率有望上看二成，連 12 月正成長。台股有機會在基本面展望樂觀、市場資金充沛、國家隊積極護盤下，維持長線走升格局，接下來觀察大型權值股上半年財報表現、股東會及法說會展望，選股留意 6 月營收創新高、上半年財報表現優於去年族群波段操作。