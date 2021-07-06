【日盛投顧】盤前分析

◆盤勢分析

1. 週一美股因國慶日補假而休市。

2. 受上週 S&P500、Nasdaq 再創歷史新高的激勵，週一在電子重回主流，加上鋼鐵、汽車助漲之下，台股開高走高，終場以上漲 209.18 點的 17,919.33 點作收，成交金額為 6 億元。三大法人合計買超 166.2 億元：外資買超 115.12 億元、投信賣超 13.37 億元、自營商買超 64.45 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價漲量微縮，台股續創歷史新高。

（2）均線：從 6/23 突破 5 日線後，就沿 5 日線上漲至今，未跌破 5 日線前仍有高點可期。

（3）技術指標：日 KD 在 6/24 出現黃金交叉，近期呈現高檔鈍化，未解除高檔鈍化前，短線仍有高點可期。

4. 櫃買指數: 開高走高，上漲 1.36%，收在 216.59 點，突破 5 日線，再創 2007 年 8 月以來的新高。

5. 觀盤重點：目前三級防疫管制到 7/12，雖三級管制仍有機會延長，但行政院規劃 7/12 適度解封，加上 S&P500、Nasdaq 再創歷史新高，六月全體上市櫃營收可望延續五月的亮眼表現，而第三季進入傳統旺季，預期第三季台股將有一波多頭行情展開。

6. 台股 1.1 兆元股利活水要來了！受到疫情拖累，近 2,000 家上市櫃及興櫃公司延後至 7～8 月陸續召開股東會，為了避免配息日期大幅延後，證交所破天荒放寬上市櫃公司配息規範，聯發科（2454）率先啟動 5 日股東會、6 日即配息的「得來速」方案，可望帶動台股除息大戲提前上場。

7. 蘋果新機 iPhone 13 即將於 9 月發表、上市，目前已進入供應鏈拉貨潮，台積電（2330）、鴻海等蘋概股 5 日領軍，電子股回神，成交值占比重返四成以上，包括鴻海（2317）、鴻準（2354）、金像電（2368）、國巨（2327）、華通（2313）、南電（8046）、誠美材（4960）、穩懋（3105）、嘉聯益（6153）及光寶科（2301）等 10 檔蘋概股獲三大法人積極敲進千張以上，激勵價量齊揚表現，其中以載板股及 PCB 股居多數。

8. 網通 IC 設計大廠瑞昱（2379）6 月合併營收出爐，繳出年成長 55.5％至 94.50 億元的單月歷史新高成績單，帶動第二季及上半年合併營收同創新高水準。法人看好，瑞昱下半年在遠端辦公／教育及 WiFi 6 等商機推動下，營運將可望優於上半年水準，代表全年營收將有望突破 900 億元關卡。

9. 鴻海（2317）公告 6 月與第 2 季營收，雙創歷年同期新高，今年上半年營收年增更高達 31.2%，符合鴻海董事長劉揚偉之前所說，今年確實開了一個好年。下半年進入傳統出貨旺季，法人預期，新款 iPhone 13 加持，鴻海今年營收將較去年明顯成長。

