【富蘭克林】後疫情時代存基金人氣升 雙技美受青睞

隨著新冠疫苗問世、施打普及，疫情漸獲控制讓去年已漲過一波的全球股市仍能呈現震盪走高格局，富蘭克林投顧分析，進入後疫情時代，即使市場解讀聯準會利率政策立場轉趨鷹派，但現階段景氣復甦確立、全球貨幣寬鬆環境未變，投資信心相對強勁，就境外基金觀測站數據，今年以來淨流入穩健成長，並呈現「債消股長」趨勢，進一步對照富蘭克林「國民 e 帳戶」的統計，在股票型基金中，科技與生技兩大類型是存基金的熱門標的，投資人的樂觀情緒可見一斑。

科技股漲相佳 存基金長期能掌握

上半年的復甦行情吸引資金湧入先前疫情衝擊的景氣循環股，但不影響投資人對科技股的情有獨鍾，近期通膨、升息疑慮消退後資金旋即歸隊成長股，有創新題材加持的科技、生技醫療型基金單月漲幅逾 7%（註）。

觀察富蘭克林「國民 e 帳戶」存量前五大的基金，就有三檔以美股為主，包括富蘭克林坦伯頓生技領航、科技基金，及富蘭克林高科技基金（本基金之配息來源可能為本金），此投資意向也呼應境外基金觀測站的統計數據，科技重鎮的美股基金同樣受國人歡迎，今年前五個月淨流入 1,120 億元，是最為吸金的單一國家型基金類別（統計自 2020/12/31 至 2020/05/31）。

而另一檔在美股中再加入部分美國高收益債以求平衡風險的富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）的投資部位也名列「國民 e 帳戶」第五，顯示有不少投資人採取股債兼備、較為穩健的策略因應多變的市場氣氛。

進入後疫情時代，科技股挾著數位轉型商機尚處於上升階段，建議可持續定期定額存科技基金，既不缺席強勢產業，也可藉由長期持有化解漲高後可能隨之而來的修正壓力，或再納入美國平衡型基金，透過配置與景氣連動強的高收益債，左擁股利右抱債息。

富蘭克林國民數位理財大調查登場 好禮相送並助投資一路暢行

富蘭克林在去年疫情期間進行首次《存基金好薪安 - 2020 年理財行為調查》，理財小白認為薪水太少或資金不足是最大阻礙，其次是不了解市場，而有投資經驗者，不知如何挑選與買賣時間點、沒時間研究基金或市場是三大主要困擾，可發現共通點是對於市場變化掌握同感困難；經過一年股市勁揚的激勵，後疫情時代裡的投資新手或老手的理財想法是否有所轉變，富蘭克林也再發起「國民數位理財大調查」活動，深入了解理財苦處，進而協助投資人克服難關，加入長期投資存基金的致富行列。

富蘭克林「國民數位理財大調查」活動（https://lihi1.com/J6PpG）即日起至 7 月 11 日止，前一萬名在活動官網上完整填寫問卷者，即享 LINE POINT 30 點。

因應股市居高震盪、變種病毒壓力仍在，富蘭克林提醒完整的資產配置是下半年投資致勝的主調，欲輕鬆調配出最佳投資組合，不妨諮詢並交由富蘭克林國民理財機器人，透過 AI 智能理財的機制，達到個人化、全監控及再平衡的效益，而定期定額低至 5 千元的門檻，是小資族或剛接觸基金投資者，用以把握年底旺季行情又不想承受過大風險的絕佳選擇。

<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議>。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之費用。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本基金之配息來源含股息收益，配息也可能從基金資本中支付。境外基金機構針對本基金配息政策設有相關控管機制，視實際收到股息收益及評估未來市場狀況以決定當期配息水準，惟配息發放並非保證，配息金額並非不變，亦不保證配息率水準。

本基金經金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。新興市場基金警語：本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。投資風險之詳細資料請參閱基金公開說明書。

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