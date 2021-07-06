中美洲銀行在台辦事處揭牌營運 創亞洲首例

中美洲銀行在台辦事處今 (6) 日正式揭牌營運，總部辦公室設置於台北 101 大樓 83 樓，是中美洲銀行在亞洲第一個分支機構。

財政部部長蘇建榮 4 月 23 日以視訊方式代表我方與中美洲銀行總裁摩西 (Dr. Dante Mossi) 簽署「中美洲銀行設立駐中華民國 (台灣) 國家辦事處協定」後，歷時 2 個月的籌備，中美洲銀行在台國家辦事處今天日台北 101 大樓 83 樓正式營運，為該行於亞洲之第一個分支機構。

財政部表示，中美洲銀行成立於 1960 年，總部設於宏都拉斯首都德古西加巴市，旨在推動中美洲地區經濟整合與社會發展，現有 15 個會員國，我國於 1992 年成為區域外會員國，現為區域外會員國持股最高者。

財政部表示，理事會為中美洲銀行最高權力機構，我國理事由財政部部長擔任，副理事則由中央銀行副總裁擔任。

中美洲銀行在台國家辦事處設立後，可活絡我國金融市場、強化我國與中美洲銀行之實質關係，且中美洲銀行將以該辦事處為據點，於亞洲各國推廣該行債券、導入私部門投資中美洲建設、促進與亞洲多邊開發機構合作之機會及爭取亞洲國家加入該行成為會員國，其在台國家辦事處有望成為該行於亞洲重要據點。

