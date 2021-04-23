亞洲首例 中美洲銀行在台成立國家辦事處

我參與國際事務再傳捷報，中美洲銀行宣布在台成立國家辦事處，成為該行在亞洲成立分支機構的首例，財政部與中美洲銀行今 (23) 日以視訊方式完成協定簽署。

財政部次長阮清華今 (23) 日舉行臨時記者會宣布，財政部長蘇建榮在外交部吳釗燮與中央銀行總裁楊金龍見證下，於台北時間上午 8 點，與中美洲銀行總裁摩西 (Dr.Dante Mossi) 分別在台北與宏都拉斯兩地，以視訊方式簽署「中美洲銀行 (CABEI) 設立駐中華民國 (台灣) 國家辦事處協定」。

阮清華表示，中美洲銀行目前已在中美洲地區會員國成立 7 個國家辦事處，此次在台灣設立分支機構，不僅是區域外會員國的第一個辦事處據點，也是中美洲銀行在亞洲第一個設立的國家辦事處；對我而言，更是首次有國際經濟組織在台設立分支機構，意義重大。

阮清華進一步指出，中美洲在 7 個區域內的會員國的辦事處，主要偏重債務管理，提供會員國貸款強化當地基礎建設；而在台灣所設立的辦事處，則是為了深化與我資本市場的連結。

根據統計，中美洲銀行在台灣發行債權高達 26.5 億美元，金額大幅超越日本、香港、泰國與新加坡等市場。

中美洲銀行成立於 1960 年，旨在推動中美洲區域經濟發展，總部設立在宏都拉斯首都德古西加巴市，目前共有 15 個會員國。

財政部表示，我目前是該行區域外會員國中持股最高者，分別由財長擔任理事、中央銀行總裁擔任副理事，並且在董事會中取得一席董事，未來可望升任為常任董事。