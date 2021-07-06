〈台股盤後〉電子、航運衝鋒無力 萬八關卡得而復失

台股今 (6) 日在台積電領軍衝鋒、航運族群重啟揚帆，指數開高突破萬八關卡，續創歷史新高，不過短線賣壓隨即出籠，加上傳產、電子撐盤無力，指數開高震盪走低，終場翻黑小跌 6.26 點或 0.03%，收在 17913.07 點，成交量 6000 億元。

半導體三雄今日走勢分歧，台積電開高震盪，開盤最高站上 596 元，終場獲大單敲進，小漲 1 元、以 592 元作收，重回短均；聯發科延續昨日上漲力道，上漲 0.21%，收在 922 元；聯電第 2 季營收超越財測，6 月、上半年營收同寫新猷，不過股價開高走低，下跌 1.83%。

其他電子權值股方面，大立光預期 7 月營收將優於 6 月，不過外資逆勢下修目標價，股價走弱，下跌 0.95%；鴻海、面板雙虎、華邦電、台達電人氣渙散均收黑。

電子族群以被動元件最活躍，國巨併購奇力新綜效明年可望顯現，國巨領軍走高，收在 597 元，大漲 4.55%、奇力新大漲逾半根停板；激勵同族群的立敦攻上漲停鎖住，聚鼎、千如、立隆電都有逾 4% 漲幅。

貨櫃三雄早盤重啟漲勢，午盤過後僅陽明、長榮紛紛創高，陽明以漲停價 216.5 元作收、長榮上漲 3.2%；萬海尾盤翻黑，跌破 300 元關卡，收在 296 元。

部分傳產族群個股也有零星點火，塑化族群的亞聚、國喬、台聚、台苯、台化、大洋、聯成等強勢收紅；造紙族群包括華紙漲幅逾 4%、榮成也有 3% 漲幅，寶隆、士紙等表現不俗。

法人表示，儘管電子股進入產業旺季、展望佳，但大盤主流仍以航運與傳產族群為主，且傳產短線呈現輪動續強格局，支撐台股維持高檔不墜，後續仍面臨高檔壓力、影響上攻空間。