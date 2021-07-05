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台股創高 上市櫃市值衝破60兆元大關 台積電、鴻海貢獻大

鉅亨網新聞中心
台股創高 上市櫃市值衝破60兆元大關 台積電、鴻海貢獻大。(圖：AFP)
台股創高 上市櫃市值衝破60兆元大關 台積電、鴻海貢獻大。(圖：AFP)
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台股市值創新高鴻海權值股台積電

台股今 (5) 日開高走高，電子重回市場主流，帶動大盤一度攻抵 17940 點，終場大漲 209 點，收在 17919 點，盤中、收盤均創歷史新高，連帶推升上市櫃總市值突破 60 兆元大關，上市市值攀升至 55.02 兆元，上櫃為 5.2 兆元，台積電、鴻海貢獻最大，市值分別增加 777 億元、762 億元。

今日電子成交比重回升至 4 成以上，除了電子權值股走揚外，塑膠、鋼鐵、金融等類股也獲得資金點火，帶動加權指數改寫歷史新高，劍指萬八；櫃買指數也開高走高，上漲 1.36%，收在 216.59 點，再創 2007 年 8 月以來的新高。

今日集中市場市值增至 55.02 兆元，櫃買市場市值升至 5.2 兆元，合計達 60.22 兆元，締新猷。

觀察前十大權值股，今日股價幾乎都在盤上表現，權王台積電市值來到 15.32 兆元，單日增加 777.9 億元；鴻海強漲近 5%，單日市值激增近 762.5 億元，達 1.62 兆元；第 3 至 5 名分別為聯發科 1.52 兆元、長榮 1.14 兆元、台塑化 1.1 兆元。

台股市值榜第 6 至 10 名，依序為中華電、台達電、富邦金、國泰金、南亞，市值介於 6800 億元至 8890 億元。

值得注意的是，萬海 5 月營收雖較 4 月高，但單月自結獲利每股純益 2.45 元卻較 4 月低，引來市場擔憂，今日股價開高走低，終場重摔逾 7%，收在 302 元，市值下滑至 6699 億元，排名也掉到第 13，遭台塑、聯電超車，陽明則為第 14 名，市值 6564 億元。

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台達電2308台積電2330中華電2412聯發科2454富邦金2881國泰金2882台塑化6505

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