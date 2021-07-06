極端氣候威脅環境 減碳產業鏈站在浪頭上？

萬寶投顧陳子榕指出，台股從 6/21 低點 17,023 點反彈至今，已經大漲 922 點，這一波上漲不但持續滾量，而且盤面重心快速輪動，週一 (7/5) 電子股殺出重圍突出盤面，成交比重上升至 41.65％，多檔電子股早盤紛紛亮燈漲停。早在上星期之前，我就不斷提醒大家，電子股即將發動攻擊，要趕緊低檔卡位好股票，有把我的提醒聽進去，真正跟隨我腳步的投資朋友，現在已經收到大紅包，開心得不得了。



上週「國泰全球智能電動車 ETF(00893-TW)」推出，強調是「全球唯一」一檔完全鎖定電動車上中下游供應鏈的 ETF，才剛掛牌買氣爆棚，成交量衝破 11 萬張，勇奪台股 ETF 冠軍，顯見電動車來勢洶洶。



為了對抗氣候惡化，全球走向碳中和綠生活，美國 1.2 兆美元基礎建設中，更把電動車充電站、電動巴士安排在首要項目，全球電動車不只競爭加速，滲透率也加速。大陸蔚來汽車 (NIO)、小鵬汽車 6 月份電動車交車數量分別以 8,083 輛、6,565 輛創下新高，美國通用電動車銷量第二季也創歷史最佳紀錄，特斯拉第二季交車數量則預估再創單季新高，突破 20 萬輛。



電動車長驅直入的趨勢無法擋，國內供應鏈也跟著閃閃發光，「錢」景可期。相關供應鏈還包括 IC 廠聯發科 (2454-TW)、瑞昱(2379-TW)、茂達(6138-TW)、銅箔廠金居(8358-TW)、導線架廠順德(2351-TW)、散熱廠健策(3653-TW)、雙鴻(3324-TW)、觸控廠 TPK-KY(3673-TW)、切入電池的鴻海(2317-TW) 等，在近期內都多次向大家推薦，股價也有非常不錯的表現，未來仍相當看好。



此外，6 月初推薦多檔好股，載板廠景碩 (3189-TW)、導線架廠一詮(2486-TW) 強漲，景碩股價從推薦的 107.5 元漲到 162 元，大漲 54.5 元，漲幅 50％；一詮則從 29.05 元漲到 52.8 元，漲幅 81％，持續往 11 年前高點 61.5 元邁進。

萬寶投顧陳子榕指出，至於近期 6/24 為大家介紹電動車相關股界霖 (5285-TW)，當時股價才 86.5 元，週一奔漲停板後，已經創歷史新高至 107 元，大漲 20.5 元，漲幅 25％。

再來，6/10 推薦的鏡頭廠玉晶光 (3406-TW) 股價也從 506 元漲到 609 元，大漲 103 元，漲幅 20％，創短波段新高。請參考 6/10 《6 月續聚焦蘋果 + IC 族群 穩懋、全新向「錢」衝？》。

這都是我透過金流追蹤，再搭配產業前景挑選出的潛力股，提早卡位，買在低檔特定人吃貨時，當下佈局時雖未必立馬大漲，但籌碼騙不了人，經過一段時間醞釀後，現在果真收穫滿滿，這就是金流的力量。

萬寶投顧陳子榕指出，台股在 7 月份還有股東會大戲登場，將有 153 檔個股、2.7 萬張的融券強制回補，股東會前預料將有一波融券回補軋空行情可期；再繼續跟大家分享優質好股，希望大家能踩對投資節奏，當個股市常勝軍：



全新 (2455-TW) 因第三季國際品牌手機新品亮相總動員，5G 手機使用的 PA 較 4G 手機增加至少 2～5 顆，單價更高，加上大陸 5G 基地台標案也可望開出，預估全新旺季加持下，第三季營收可望季增 8.9％、毛利率升至 42.1％、單季 EPS 達 1.3 元；全新的 5G、WiFi 6 滲透率持續提升，車用 LiDAR(光達)拉貨仍緊，全新今年資本支出 5～10 億元，產能估增加 1～2 成，下半年營運更強，全年營收、獲利可望雙位數成長。

康普 (4739-TW) 因應各車廠紛紛搶進電動車市場，帶動康普電池正極材料訂單暢旺，5 月自結稅後純益 4,500 萬元，年增 906％，每股稅後純益 0.39 元，由於去年基期低，獲利表現較去年同期成長 1,878％；全年 EPS 上看 5 元、明年預估 7 元。康普積極擴產，子公司天弘化學 11 月將完工，明年正式接單，而康普今年鎳、鈷系材料預估分別擴產 40％、300％，年底前產能稼動率持續高檔。

健和興 (3003-TW) 受惠美國基礎建設聚焦電動車充電樁與電動巴士，健和興充電槍已符合歐美、大陸等地規格，並進一步針對大型充電站及電動巴士開發 DC 直流充電槍及 LED 光源模組連接器，健和興和台達電緊密合作，今年車用訂單暢旺，有機會拿到國際電動車充電樁零組件大單，預估第二季營收會優於第一季，下半年將優於上半年，全年 EPS 挑戰 5 元。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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