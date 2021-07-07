操盤手看台股：定錨效應牽動航運、鋼鐵、電子

7 月上旬，台股萬八達陣！隨著目前大盤觸及萬八，處在一個相對高位，能否持續攻高？關鍵在於電子旺季效應能否發酵。對於多數投資人而言，由於適應 18000 點以上的操作需要一段時間，而在適應之前，將操作週期變短且變小，即小賺先出一趟，往往是常見的操作邏輯；此舉容易造成前一日強勢股在隔日易有賣壓，每一波漲勢的連續性 (續航力道) 下降，這時要先觀察該股票轉強表態的紅 K 棒能否守穩，若是守穩不破則多方趨勢不變。

投資市場中有所謂的「定錨效應」，人們在決策進行決策時，會按照過去的經驗，以及先前取得的資訊，進而建立錨點，接著對一檔股票或一個商品的價格進行研判，然後做出新的決策。

只是這存在盲點，以今年第 2 季大漲一波的航運股與鋼鐵股來看，萬海、長榮、陽明等已經不再是過去兩位數的股價，若把定錨擺在兩位數的股價，百元以上絕對買不下手，結果直接錯過貨櫃航運三雄最好賺的一段。而中鴻、新光鋼也不再是過去 20~30 元、40~50 元級別的股票，現正朝 70~80 元、90~100 元上攻。這種股價在短短半年內迅速拉高的現象，時常造成投資人的定錨失靈，認為股價漲幅已大，進而不願意進場；這現象要到買盤適應了當前股價，並且業績表現能匹配股價，甚至預期還有上漲空間才會逐漸改變。

現階段的大盤正是如此，必須等待投資人適應萬八，陸續上看兩萬點之際，抱股意願才會提高，個股漲勢的連續性才會進一步增加；在此之前，震盪加劇屬於正常現象。

目前貨櫃航運業繼 6 月起加收旺季附加費 (PSS) 後，7 月起已調漲運價加收綜合費率上漲附加費(GRI)，第 3 季旺季營運看好，近日陽明、長榮股價整理後再創高，在出現明顯轉折訊號前，仍是偏多操作。至於鋼鐵股，目前亞洲大廠相繼進入歲修，鋼材供應更加吃緊，後續在中國取消鋼鐵出口退稅、俄羅斯對鋼鐵出口課徵臨時稅下，亞洲鋼價易漲難跌，外銷有一定比重的燁輝、盛餘等可進一步追蹤。

至於電子產業，先前提到馬來西亞疫情未歇，由於該國是全球被動元件生產重鎮，部分業者可望迎來轉單效應，如今相關效應正在營運上顯現，值得一提的是同屬全球被動元件重鎮的菲律賓，目前傳出火山爆發，相關日商及韓商產能是否受到波及引起關注，看好的國巨、大毅、千如、九豪等可持續留意。

另外，一路看好的電動車產業，繼電池材料大漲後，屬於基礎建設的充電樁也成為話題，日前美國拜登政府宣布將在全美各大城市設置約 55 萬座電動車充電站，充電樁相關的飛宏、健和興、貿聯 - KY 等營運具成長空間，後勢值得期待。對於一個操盤手而言，要能迅速適應盤面的變化，進而對其操盤模式進行動態調整，更多機會可鎖定 Line@粉絲團。 (本專欄為週一、三、五刊出。)

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