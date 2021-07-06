VR新品助攻 宏達電6月營收6.64億元 創近9個月新高

宏達電 (2498-TW) 今 (6) 日公布營收，受惠 VR 新品挹注下，6 月營收 6.64 億元，創 9 個月新高，月增 117.66%、年增 2.28%，法人看好，新品銷售動能有望延續至本月。

宏達電第 2 季營收 13.49 億元，季增 14.8%、年增 0.44%；上半年營收 25.24 億元，年減 5.57%。

宏達電 6 月底上市兩款新品，分別為全球首款 5K 旗艦級 VR 的 Focus 3，以及 VIVE Pro 系列新品 VIVE Pro 2，兩款新品均具有 5K 螢幕解析度及 120 度廣角視野，也為業績挹注新動能。

除了 VR 新品挹注營收成長外，宏達電同樣搭上台灣年中電商購物節，推出回饋優惠，旗下網路平台因應疫情產生的新型態居家學習、工作及娛樂模式，提供手機及 VR 系列產品等優惠活動。

宏達電表示，VIVE Pro 2 延續 VIVE Pro 系列，搭載 5K 高解析顯示螢幕、120 Hz 更新率，加上全新打造的雙鏡片配置，可使視野範圍增加至 120 度。此外，VIVE Pro 2 相容於 SteamVR 系統與周邊配件，包含定位器 1.0、定位器 2.0、VIVE 控制器、VIVE 無線模組等。

VIVE Focus 3 為全球首發旗艦級 5K 商用 VR 一體機，將提供全方位 VR 企業應用解決方案，具備 5K 螢幕解析度、90Hz 螢幕更新率、120 度可見視野，同時搭載高通 Snapdragon XR2 平台，與前一代相比，CPU 和 GPU 效能表現高於 2 倍、AI 處理效能則高於 11 倍。