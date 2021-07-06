〈書摘〉《人際網絡解密》：「政府高度介入疫苗接種，使得市場機制失靈，社會福祉才能極大化」

在機場咖啡廳工作的員工接種流感疫苗後，不但幫助他自己保持健康，同時也讓眾多旅客免於受他感染的風險。這裡，員工注射疫苗與否的決定帶來了外部性，影響到其他人得病的可能。然而，這位員工做選擇時，很可能不會將他人得病的痛苦充分納入考量。了解這一點的史丹佛大學（以及其他機構）因此向教職員生提供了免費的流感注射，試著幫助人們做出正確的選擇。因為即便只有一小群人注射疫苗，都能為整個群體帶來好處。政府機關尤其重視學童、教師、醫療工作者、老年人的疫苗接種計畫，因為這些族群不但是得病的高風險群，也最容易成為疾病的傳播者。

政府機關之所以高度介入疫苗接種計畫，並非偶然。因為外部性的存在，使得市場機制失靈，無法將個人追求利益的行為，引導至社會整體福祉極大化的方向。父母權衡是否為自己的小孩接種疫苗時，不見得會考慮這個決定將對他人產生怎樣深遠的影響。此時，提供補助與強制執行將有助於市場克服外部性，提升所有人的福祉。這也是為什麼所有兒童入學前都被規定要接種疫苗，不只是為了保護了兒童本身，也是因為每一個注射過疫苗的兒童，都能進一步降低所有人的潛在感染風險。少數未接種者將成為疾病的藏身之處，讓疾病有機會廣為傳播。

根除一種疾病的最大挑戰在於，外部性作用的範圍可以大到全球尺度。中國在 2000 年宣布消滅了小兒麻痺，但是到了 2011 年又再次爆發流行，據說病源來自鄰國。儘管直到 1988 年小兒麻痺仍在世界上 100 多個國家現蹤，人類在壓制小兒麻痺方面已經取得重大的進展。然而，只要小兒麻痺還在其中任何一個國家肆虐，就足以使病毒保持活性，隨時捲土重來，再次蔓延到其他國家。要民眾對一個看似消跡匿蹤的疾病保持警覺，是一件不但費時費勁且相當困難的事。就因為少數國家失職，成為病毒潛伏的溫床，而需要年復一年為全球兒童接種疫苗，實在是讓人無比地喪氣。

另一個使得疫苗接種政策難以成功的原因是，它本身帶有負反饋效果：當疫苗接種計畫越成功，疾病的威脅就越低，人們因此也越不容易保持警覺。而當疫情猖獗，人們會高度警惕，積極尋求疫苗接種；當然人們不是在意外部性或是關心他人健康，只是希望保住自己的一條小命。人類史上最早的類接種行動，就是為了對抗天花的致命爆發：在疫苗的概念正式出現以前的幾個世紀，中國人就從天花患者身上刮下一些乾掉的痘疤，透過吸食或是塗抹在皮膚表面的傷口，以獲得免疫。然而，隨著疫情慢慢消散，人們不再害怕，疫苗接種率也隨之下降，使得基本再生數升高，疫情出現死灰復燃的機會。

這種反饋效應導致大多數傳染病都有週期性爆發的特性，因為許多民眾對疫苗心懷恐懼（第 7 章將詳細說明），在疫情不明顯時會盡可能避免接種。然而接種率微小的變化，就可能使基本再生數產生劇烈的相變，再加上全球尺度的傳染網絡，讓消滅任何一種傳染病都變得相當困難，大多數的狀況是每隔一段時間就會出現週期性爆發。根據世界衛生組織的說法，天花是唯一一種被人類正式消滅的傳染病。最後一個有紀錄的病例出現在 1977 年的薩摩亞，1980 年世界衛生組織宣布該疾病已被消滅。這個宣告背後涉及了數十年來世界各國齊心協力，對任何新發案例即時反應、確實隔離感染者、迅速為當地民眾接種，最終才能徹底消滅天花，這絕對是一個不容輕視的成就。

來源：先覺出版