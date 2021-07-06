〈書摘〉生活駭客的五十道陰影

對布赫海特來說，任何系統都受制於兩套規則：覺得事物該如何運作的感知規則，以及現實中的實際規則，這正是駭客的力量所在。他認為，在大多數複雜系統中，這兩套規則的差距非常大。有時我們得以瞥見真相，發現某個系統的實際規則；一旦知道實際規則，就有可能發揮「奇蹟」──做出違反感知規則的事。例如，一名電腦駭客可以利用程式正常預期行為與現實中緩衝區溢位（簡單來說，就是指針對程式設計缺陷，塞入超過緩衝區所能容納的資料，破壞程式執行、趁機取得程式甚至是系統的控制權）之間的差距上下其手（例如針對目標電腦輸入惡意程式碼）。當然，駭客攻擊不只限於電腦。

在討論電腦駭客時，人們經常使用老電影裡的一個比喻：針對同樣的系統弱點，白帽駭客會修復它，黑帽駭客會惡意地利用它，灰帽駭客則介於兩者之間：他們可能會在未經允許的情況下進入系統，卻幾乎不會造成傷害。哈柏決定在聖誕假期結束後將智慧水壺退貨，就是種淺灰色駭客的行為。如同里特曼和其他人發現的，想讓智慧水壺透過無線網路正常運作並不容易，因此，在沒有收據的情況下退貨雖然違反了規定，倒似乎沒那麼惡質。

但如果哈柏使用同樣的技巧，卻選擇把東西退給另一家商店，好拿到未折扣價的退費呢？這等於哈柏詐欺了第二家商店，比起當初購入的特價，他能拿到更多現金，這下子他的帽子顏色變得更深了。

生活駭客網站〈沒收據也能退貨──幾乎所有商品都適用〉一文出現在萬聖節前的「邪惡週」主題底下。該網站的編輯們寫道，這樣的貼文雖然有點半開玩笑，卻反映出知識就是力量，至於用這種力量行善或作惡，取決於你自己。邪惡有時情有可原，甚至可以幫助你對抗邪惡：學習如何破解密碼，可以教你強化安全措施；更加了解謊言和操縱，讓你有能力看穿這類策略──或在兩害相權取其輕的情況下使用它們。

這種理由聽起來幾乎可說是權術至上，還顯露出某種技術傾向和個人主義的心態。但一件事究竟是好是壞，不僅取決於個人。要理解這一點，我們可以用另一個問題代替道德的絕對性：要到什麼程度，才能分辨一名生活駭客有害或有益？又是對誰而言？接下來，我們會經常回到這個問題。

沒有收據就退貨的駭客行為顯然是出於對個人利益的關注，但如果哈柏把智慧水壺拿到他當初購買的商店去退、拿回與當時同樣的金額，並沒有所謂的傷害可言。只是如果每個人都使用這個方法，會變得怎樣呢？

這個問題就是康德所謂「定言令式」的一個例子：只做你希望每個人都做的事。第一種情況是，把一只無法使用的智慧水壺退回原購買商店、拿到跟當初購買時同樣的金額，這是無害的；但如果每個人都這麼做，世界將因此變得更糟。這種行為本身就帶有詐欺的意味，店家也會因此採取更加嚴格的退貨政策，反而會傷害到其他消費者。

康德的定言令式將道德考慮的範圍擴展到個人之外。我們可以問，如果一項駭客技巧是普遍的，也就是如果每個人都這麼做，這方法還能持續有效嗎？它有益嗎？這世界會因此變得更好嗎？

讓我們看看現實生活中的案例。鮑伯，萬宙商信（Verizon）的一名開發人員，被發現把自己的工作外包給一家中國公司。包括軟體開發人員在內，許多美國員工都對公司把業務發包給海外公司感到焦慮，覺得這可能導致自己遭到裁員。鮑伯也把工作外包出去，但仍保住自己的飯碗。他把兩成工資付給別人，換來每天上網看貓咪影片的日子。他把公司業務變成自己的優勢，駭進了這個系統。

很顯然，鮑伯的駭客行為是出於自身利益，也並非普遍。它之所以有用，因為這是暗中進行的單一案例。這項行為有可能傷害他人，鮑伯的不誠實使雇主身處風險之中；它無法通過康德的檢視，因為我們不會希望這種不誠實的行為是普遍的。

還有一些生活駭客技巧可能在無意中傷害使用者和他人。想想高生產力駭客技巧與整型手術的相似之處吧。在個人層面上，整型手術是一種能提高生活品質的自我提升法。它可能會出錯，使事情變得更糟；而且表面的強化，只能暫時緩解深層需求，形成一個不斷干預卻永遠無法獲得滿足的惡性循環。 普遍來說，我們很難斷言整型手術對所有人是好還是壞，生活駭客也是如此，尤其論及自我提升的社會涵義時，情況又會變得更加複雜。增強的動力通常是社會性的，也就是說，一旦開始推動，標準就會不斷提高，反而使得滿足感越來越遙不可及。一個人變美後，會讓其他人覺得自己更醜。

有些提高生產力的技巧相當有效：提高產能的關鍵，是排定工作的優先順序，而不是把行程表塞爆。有些技巧是行不通的：喝大量的水然後憋尿，應該可以讓你更專注，事實上卻有可能讓你更分心。而且就像某些手術一樣，有些會讓情況變得更糟，有些則永遠無法讓人滿意。塞爆行程表是一項錯誤，而且生產力再怎麼提升都永遠嫌不夠。到最後，生產力的提高反而讓每個人都被迫面對更多要求，包括生產力的再提升。

這些都是數位時代的陰影。在這個時代裡，人們進行廣泛的互動、各種設備無所不在，並有許多科學問題等待解決；此外，我們可以遠端工作、家事外包、追蹤和測試生活中的每一項指標（從心率到發送出去的電子郵件）。藉由思考鮑伯這樣的案例，我們可以確定人們認為值得的事物中蘊含著哪些固有價值，以及這麼做的有效性及後果。

來源：究竟出版