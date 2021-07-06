陳時中：7/12後規劃從高強度管制走向開放 內用擬放寬

國內今 (6) 日新增 27 例 COVID-19 確定病例，以及 17 例死亡個案。疫情三級警戒實施迄今 1 個半月，民眾漸漸關不住，期盼 7 月 12 日之後微解封，對此，指揮官陳時中表示，目前很多縣市疫情相對穩定，雙北熱區個案也逐漸減少，擬規劃從高強度管制走向開放，餐廳內用在嚴格要求下可望恢復。

陳時中指出，目前來看，很多縣市疫情相對穩定，雙北熱區個案數也在減少，幾個比較熱的點，經過幾次大規模篩檢與匡列隔離，現在也相對安全。

陳時中表示，希望 7/12 之後能有一個好的預防措施，再加上應變能力，在高強度管制下，才能走向比較開放的路，現在只能根據目前疫情做判斷，最終要看 7/12 整體疫情情況，才能來做決定。

陳時中透露，指揮中心朝向如何讓大家身心比較健康，或是餐廳內用外食做某種程度的放寬，是目前研擬的方向，但強調仍以疫情為重，在可控制的程度下，讓生活回到正軌。

對於餐廳開放程度，陳時中說明，一直強調疫情要控制住就會開放，因此，將根據原來等級去做調整，還是會有些嚴格的要求，包括距離、隔板、非公用餐具等，量體溫、清消也都是最基本的，一定要做到位，業者做不到就只能採外帶，希望大家能夠及早準備。

根據指揮中心統計，截至目前，國內累計 15088 例確診，分別為 1189 例境外移入，13846 例本土病例，36 例敦睦艦隊、2 例航空器感染、1 例不明及 14 例調查中。自 2020 年起累計 706 例死亡病例，其中 698 例本土。