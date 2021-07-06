[百問] 車頭燈種類一次搞懂(下) 鹵素、HID、LED傻傻分不清？

圖 / 各大汽車官網



問題四：LED 燈泡有哪些優缺點？



優點一：減少燈具老化速度

根據筆者測量鹵素燈泡與 LED 燈泡的工作溫度數據來看，同樣的 H4 規格燈泡，鹵素燈泡的工作溫度高達攝氏 324.4 度，採用鎂鋁合金被動散熱片材質的飛利浦 LED 燈泡，其最高工作溫度才 95.4 度，這樣的溫度差異，對於塑膠材質的燈具反射層與透明壓克力燈殼來說，會有很大的影響，愈高的工作溫度，除了會加快透明燈殼霧化的速度外，內部反射層也容易變黑，進而影響燈具的壽命，而工作溫度較低的 LED 燈泡，就可發揮減少燈具老化速度的功效，讓一組價值不斐的原廠燈具，可以多用好多年。





高溫會縮短燈具的壽命，尤其是內部的電鍍反射層，而 LED 燈泡最高工作溫度才 95.4 度，相較於鹵素燈泡的 324.4 度，可以大幅降低塑膠燈具的耗損，這是更換 LED 燈泡的主要優勢之一。



優點二：節省發電機負擔

汽車電器產品工作時所需的電力，都是由發電機提供，電耗得愈多，發電機的負載愈大，引擎相對愈耗油，而傳統鹵素燈泡的單顆耗電量約為 55W，所需的電流安培值為 4.19A，兩顆燈泡加總其來的耗電量則達到 110W，而飛利浦 LED 燈泡的點亮安培值為 1.86A，換算消耗功率為 24.18W，等於只需鹵素燈泡 45% 的耗電量即可點亮該顆 LED 燈泡，一顆鹵素燈泡的電量給兩顆 LED 燈泡用還綽綽有餘，如此對於減輕發電機的負擔是有很大幫助，且較小的電流量，對於延長電線的壽命也是有助益，尤其是老車，更不用擔心會有電線走火的問題發生。





汽車電器產品工作時所需的電力，都是由發電機提供，電耗得愈多，發電機的負載愈大，引擎相對愈耗油。





傳統鹵素燈泡的單顆耗電量約為 55W，所需的電流安培值為 4.19A，LED 燈泡的點亮安培值為 1.86A，換算消耗功率為 24.18W，等於一顆鹵素燈泡的電量給兩顆 LED 燈泡用還綽綽有餘，如此對於減輕發電機的負擔是有很大幫助。



優點三：亮度更高

相信很多人更換 LED 燈泡的首要目的，都是希望獲得更高的照明亮度吧，而與鹵素燈泡相比，到底 LED 燈泡真的比較亮嗎? 關於這個問題，筆者也進行了詳細的測試。筆者以白色牆面加上三個測量點為量測基準，測試不同燈泡在三個點的照度值 LUX 為何，照度不代表流明值，照度主要是用來測是某個場所內的亮度，流明值主要是用來測量光源的亮度，如果要用來測試燈泡照射牆面或地面的明亮度，使用照度計會比較貼近眼睛實際的亮度感受，因此筆者才會決定使用照度計。



首先是鹵素燈泡的表現，其三點照度表現分別為 A：115 Lux、B：2250 Lux、C：38 Lux，表現相當中規中矩。而飛利浦 LED 亮度表現部分，A 點的照度值為 305Lux，B 點為 5790Lux，C 點為 106Lux，相較於鹵素燈泡，毎個點都有 2 倍以上的照度表現，尤其是中心 B 點的照度值更是高得驚人，這樣的數據用肉眼就可清楚分辨亮度，真的明亮很多。



照度測試結果 (單位：LUX)

燈泡種類 A 點 B 點 C 點

鹵素燈泡 115 2250 38

飛利浦 LED 305 5790 106





筆者用照度計測量白色牆面 A、B、C 三個點的照度，就可以得知鹵素燈泡與 LED 燈泡的亮度哪個比較高。





鹵素燈泡三點照度表現分別為 A：115 Lux、B：2250 Lux、C：38 Lux，LED 燈泡的亮度表現部分，A：305Lux、B：5790Lux、C：106Lux，相較於鹵素燈泡，毎個點都有 2 倍以上的照度表現，尤其是中心 B 點的照度值更是高得驚人。



優點四：啟動速度快

家中有更換 LED 燈管的讀者來說，應該知道 LED 燈管啟動速度，真的比傳統日光燈管或鎢絲燈泡來得快上許多，幾乎通電就全亮，不用像日光燈管一樣還有「暖機」的時間，亮度才會達到最高，而這樣的特性應用的 LED 頭燈泡上，對行車安全更有幫助，尤其是配有自動感應頭燈的車輛來說，一進比較暗的隧道，頭燈馬上全亮的效果，或是前方有狀況閃大燈的時候，都是發揮 LED 快速點亮優勢的好時機，可快速照亮前方路況，或提醒前方用路人注意。





LED 燈泡的啟動速度，比傳統鎢絲燈泡甚至是 HID 燈泡都來得快上許多，幾乎通電就全亮，對於進入隧道或閃大燈的照明反應會更加快速即時，對於行車安全也有加分作用。

優點五：使用壽命長

一般來說，傳統鹵素燈泡的使用壽命大約 2 年內，視使用頻率與車上電力系統是否穩定而定。而一組大廠牌推出的 LED 頭燈泡，其使用壽命都相當長，有些品牌還推出 3 年原廠保固的服務，使用壽命長達 10 年以上的廣告訴求，能這樣對外宣傳，代表 LED 燈泡的使用壽命比傳統鹵素燈泡長很多，可以避免燈泡燒掉照明效果變差的風險次數，也能省卻更換燈泡的費用與工時。





一組大廠牌推出的 LED 頭燈泡，其使用壽命都相當長，有些品牌還推出 3 年原廠保固的服務，使用壽命長達 10 年以上的廣告訴求，如此可以避免燈泡燒掉照明效果變差的風險次數，也能省卻更換燈泡的費用與工時。



缺點一：後續驗車困擾

考量到許多換裝 LED 頭燈泡的車輛，出現打鳥燈影響其他用路人行車視線的問題，政府將於 2019 年 07 月 1 日之後，開罰擅自更換 LED 頭燈泡的車輛，而在這之前曾開放車主可以申請變更 LED 頭燈，且不用準備安裝證明及統一發票，也不需使用經車輛型式安全審驗合格之燈泡，只要經過以上標準的檢驗，就能在行照上面加註「LED 光型｣，而變更成功的車輛，往後驗車則需要去具備 LED 光型檢驗儀器的驗車場或回到監理站才能驗車，而這項措施目前過了執行期限，目前已關門無法比照辦理，因此如果想換 LED 頭燈的車主，可能要考慮後續驗車的問題，或是將 LED 燈泡使用在霧燈上，就不會遇到法規問題。





過去政府曾開放車主變更 LED 光型的政策，而這項措施目前早過了執行期限，目前已關門無法比照辦理，因此如果想換 LED 頭燈的車主，可能要考慮後續驗車的問題，或是將 LED 燈泡使用在霧燈上，就不會遇到法規問題。



缺點二：價格昂貴

雖然市面上可看到一組賣 2 千多元的 LED 燈泡，不過考量換裝後的光型、燈泡散熱與亮度等條件，筆者建議最好還是選擇大廠牌推出的 LED 大燈燈泡，比較不會花錢又受氣，或是換裝後出現打鳥燈的問題，不過大廠牌的 LED 燈泡，一組大約都要 6、7 千元才能入手，相信很多人都會卻步，不過如果一組 LED 頭燈泡可以用超過 10 年以上的時間，光型又比較不會出現打鳥燈，如果真的要換的話，購買大廠牌的 LED 燈泡，然後安裝在霧燈上，比較不會對其他用路人造成影響。





一組設計成熟的 LED 頭燈泡，價格都要 6、7 千元才能入手，不過筆者建議如果真要改，又不知道該選哪種品牌，還是選擇大廠牌的產品，比較不會有光型錯誤、燈泡散熱不良與亮度不足等問題。



缺點三：燈具容易起霧

汽車在戶外行駛，一定都會遇到下雨或洗車的情況，這時水滴就有可能會進到燈具裡，因此燈具上都會設置朝下的排水 / 排氣孔，目的是讓內部的水氣可以因為陽光照射或燈泡啟動時的溫度，讓水氣蒸發而排出燈具外，不過這樣的過程，卻會因為 LED 燈泡的工作溫度不夠高而無法順利進行，反而使水氣凝結於透明燈殼上，出現燈具內起霧的狀況。雖然持續時間不會很久，不過這也是換裝 LED 燈泡前要知道的事情。





由於 LED 燈泡的工作溫度比較低，因此啟動時可能會無法將燈具內的水氣全部蒸發出來，而使得透明燈殼上出現霧氣，這個問題讓汽車曬個幾天太陽就可消除。



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問題五：原廠高階矩陣式 LED 頭燈與一般車用 LED 大燈燈泡有什麼不同？



LED 頭燈是目前最夯的照明科技，許多人以為 LED 的亮度無法像 HID 般高，但事實上隨著 LED 製造技術的進步，LED 的亮度已較過去提高許多，加上原廠裝配的 LED 頭燈內，有時會以多顆 LED 燈泡來組成，因此亮度是能超越過去的 HID 燈泡，且目前 LED 頭燈的運用可不只在亮度的提高，而是結合自動遮光技術，讓光照到該照射的地方。



目前愈來愈多高價進口車款，都匯搭載智慧型 LED 頭燈，其具備了主動轉向照明、轉彎輔助照明、鄉村道路、高速公路與濃霧模式，其中獨特的遮光功能，可以自動感應對向車輛位置，遮掉照射到該位置的光線，使對向車輛的駕駛不被強光干擾。

目前許多高價進口房車所使用的 LED 頭燈，內部是以數十顆以上的 LED 所組成，因此才能獲得高亮度的照明效果。



在這種頭燈系統裡，車前雷達和立體攝像機可提供主動偵測數據，大燈中的多顆 LED 燈泡便會根據其提供的數據，點亮或熄滅部分 LED 燈泡，當發現前方有物體出現，頭燈的遮光功能便能自動躲開前方物體，在保證自己視線的同時，避免使對向車輛出現炫光影響，因此在夜間行駛中可使車主一直開啟遠光燈，讓頭燈照得更遠，行車安全性將大幅提昇。不僅如此，該系統還可檢測道路上的反光標誌物，主動減光照到反光標誌的部分 LED，以避免強烈反光對本車駕駛員造成炫目。





由於 LED 頭燈是以多顆 LED 所組成，因此只要其中某幾顆 LED 沒有點亮，前方就會黑掉一大塊，只要結合車前路況感應系統，讓會照到對向來車的某幾顆 LED 熄滅或變暗，就能在不影響來車視線的情況下，繼續使用遠燈照明。



而借助紅外夜視系統的偵測功能，該頭燈還可以對前方 160 公尺內識別出來的行人熱源，用大燈自動閃三下，提示對方注意安全，而對於發現的動物則不會，以避免動物因為光照受到驚嚇亂竄，而對車輛行駛造成潛在危險。這套系統在時速 30 公里以上且路面沒有路燈的情況下便會自動啟動。





這張圖在說明目前的 LED 頭燈燈泡數量比較少，因此能遮光的範圍無法很精細，只能有大範圍的遮光效果，而未來隨著 LED 燈泡的數量慢慢增加，每顆 LED 照明位置細膩化後，遮光的面積就會更小，讓照明面積最大化。





除了自動感應車前狀況，遮掉不需要的照明面積外，M.Benz S-Class 的 LED 頭燈也結合方向盤轉向角度感應功能，在多彎的道路上，能主動調整頭燈照射角度，讓燈光提早照射到彎道內，以得知彎道內的路況為何。



值得一提，VAG 車系中所採用的矩陣式 LED 頭燈光源技術，也有相似的功能，甚至還能與 GPS 導航系統結合，行駛在多彎道路上時，預先調整光源照射角度，將光打到左右方的彎道內，讓車主能提早看清楚彎內情況，這些設計都是為了使駕駛者能在擁有高亮度照明效果的同時，也能避免影響對向車輛的視線，這也是只有化零為整的智慧 LED 頭燈才能具備的功能。





VAG 陣營也擁有功能強大的 LED 頭燈照明系統，其名稱為 Matrix LED Headlights - 矩陣式 LED 頭燈光源技術，其作用方式與 M.Benz 極為相似，同是目前走在前端的車用照明技術。

來源：《車訊網》

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