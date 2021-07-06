[集體評比] 我愛7人座之MPV & SUV如何選？（上） Honda Odyssey VS. Kia Sorento

相信會考慮選擇 7 人座休旅車的消費者，絕對是在乘載部分有相當大的需求，不管是家中成員較多也好，還是經常三代同遊享天倫也罷，此時就非得要一部能夠讓家中所有成員坐起來都非常舒適享受的 7 人座休旅車才行。但這 7 人座休旅車是要選擇 MPV？還是 SUV 呢？畢竟這兩種車型的特性還是有某種程度上的不同。不過簡單來說，7 人座 MPV 絕大部分有著較為寬敞且舒適的車室乘載空間之外，因為低盤設計較低，進出車艙較方便，較友善家中的孩童或年長者，非常適合都會與市郊的車輛使用。而 7 人座 SUV 因為底盤設定較高，且在車身高度與 MPV 接近下，自然乘載空間不若 MPV 來得寬大，不過在高底盤甚至是 4WD 的配置下，卻能走進更多的山野秘境，較適合偏好 Outdoor 休閒生活型態的用車者，這就是 MPV 與 SUV 最明顯的特性差異之處。



責任編輯 / 楊智漢

圖 / 顧宗濤

而甫小改款上市的 Honda Odyssey，以及全新世代的 Kia Sorento，就是目前國內在 180 萬級距內最火紅的 7 人座 MPV 與 SUV 代表作，因此特別為各位奉上這兩部車款詳細的產品特性介紹以及試駕心得，以供消費者做為購車時的參考。





Honda Odyssey

建議售價 179.9 萬元 (登峰版 7 人座)

平均油耗 12.1km/L

原廠保固 3 年 10 萬公里

討喜之處 媲美商務艙的第二排尊榮座椅

最大動力 175hp/23.0kgm



Kia Sorento

建議售價 164.9 萬元 (7 人座旗艦)

原廠保固 5 年不限里程

平均油耗 16.1km/L

討喜之處 科技感內裝、Level 2 等級 DriveWise

最大動力 202hp/45.0kgm

Part. 1 市場動態篇

Part. 2 乘載空間篇

Part. 3 車室機能篇

Part. 4 內裝配備篇

Part. 5 動力操控篇

Part. 6 結論報告



Part. 1 市場動態篇

市郊休閒 野地休旅 各有所需

台灣家庭長期以來的主要型態雖以核心家庭為主，但隨著雙薪家庭的必要與增加、不少家庭將小孩交託長輩照顧，也在既有的三代同堂外，發展出三代同鄰的新家庭形態，再加上台灣高齡化社會的趨勢，各種因素也促使用車與購車需求的轉變。

核心家庭購車的需求，主要取決於預算、車型喜好、保有成本等先決因素，以小家庭成員數來看，五人座車款自然是最大宗的選擇標的。但如前所述，因為高齡化社會、雙薪家庭趨勢，為整合家庭收入資源、兼顧長輩與小孩照顧成本而來的三代同堂、三代同鄰的家庭型態增加，反映在買車上就是多人座車款的需求。

乘坐數是基本 舒適度是重點



有些人會說一家三口加上長輩二人，五人座車款其實就能滿足，人頭算起來確實沒錯，但總有坐得舒服寬敞或是並肩硬擠的差別，這種狀況下，一部空間夠大、長輩不用跟抽高的孫子硬擠、兒童安全座椅擺著也不擔心佔空間的 7 人座車款就是理想的目標。

以台灣而言，4.8m、2.8m 左右的車長與軸距尺寸是能兼顧駕駛環境與最大乘坐空間的優選，對照 150～180 萬元車價的範圍，編輯部框選出小改款 Honda Odyssey 及大改款 Kia Sorento 兩款車，同樣具有 7 人座設定（前者另有 8 人座、後者另有 6 人座設定可選），但車型各為 MPV 及 SUV，在滿足多人乘坐的空間與舒適性之下，能依不同生活休閒型態需求選擇適合的車款。

Honda Odyssey 市郊休閒取向



今年三月才推出小改款的 Odyssey，不僅是台灣本田進口車唯一銷售車款，也是台灣車市該級距的熱銷車款。以 2020 年尚未小改之前的銷售來看，Odyssey 全年銷售 2,762 輛，在進口休旅年度不分類銷售排名第七名，產品實力與市場肯定可見一班。

今年推出小改款後，造型走氣派穩重風格，頭尾燈組除造型改變外也同步 LED 化，雖然日規的手勢控制感應側滑門功能並未導入，但 Honda Sensing 改為全車系標配，包含有 LKAS 車道維持輔助系統、LDW 車道偏移警示系統、RDM 道路偏移抑制系統、ACC 主動式車距調節定速巡航系統、FCW 前方碰撞警示系統、CMBS 碰撞緩解煞車系統等。三款車型等級差異在於盲點偵測系統列在高階車型上才是標配。全車系共分三種配備等級，價格分別為卓越版：162.9 萬元、登峰版 8 座：177.9 萬元及登峰版 7 座：179.9 萬元。

Odyssey 較低的後座門檻高度、便利長輩的著座點、較高的車廂高度與寬裕的頭部空間，7 人座採 2+2+3 規劃，對於著重乘坐舒適性與車室寬裕、用車範圍大多在都會與市郊的需求消費者來說是最大的產品優勢。

Kia Sorento 野地休旅風格



Kia 總代理台灣森納美於 2020 年 11 月正式發表全新第四代 Sorento 大改款車型，4810mm 車長及 2815mm 軸距的設定主攻 7 人座 SUV 級距。第四代 Sorento 採用 Kia 最新品牌家族設計，搭配頭燈與虎鼻水箱護罩的整合設計，整體車身線條偏向方整氣派，也有利於車內空間發揮。呼應外觀的新世代造型，Sorento 內裝鋪陳也有相當到位的高級感，儀錶台與中控檯都以大尺寸數位螢幕整合多功能，出風口樣式搭配高質感飾板也成功營造潮流化的新穎設計感。

Sorento 雖因 SUV 設定致使車身門檻離地高度較高，但對於偏好 Outdoor 休閒生活型態的消費者來說則是相對優點。而為了全車乘坐舒適性，7 人座採 2+3+2 規劃，第三排也配有獨立空調控制，相較小一級的中型 7 人座 SUV，Sorento 的第三排座位更能符合成人使用。

Sorento 全車系以 7 人座為入門車款，高階版則提供 7 人、6 人座兩種選擇。7 人座車款依配備價格分別為經典版：139.9 萬元、豪華版：149.9 萬元、旗艦版：164.9 萬元；6 人座車款則為豪華版：154.9 萬元、旗艦版：169.9 萬元、旗艦進化版：192.9 萬元。



Part. 2 乘載空間篇

車身型式大不同



雖然同樣提供 7 人座配置，不過分別隸屬 MPV 與 SUV 級距的 Odyssey 與 Sorento，仍因為先天上的車型架構不同，在乘坐空間上有著截然不同的使用特性。

Honda Odyssey

爭取最大乘坐空間

MPV 最常見的方正單廂車體從一開始就是針對多人乘載需求而來，加上車身兩側的大開口電動滑門，以及現行世代 Odyssey 所強調的低底盤設計，進一步讓後兩排乘客無論是進出車室或乘坐感受都感到格外便利開闊，尤其是 7 人座車型的第二排座椅具備橫向滑移功能，在上下車時能夠向兩側移動、拉出第三排進出走道，或是在第三排收納狀態下、將第二排座椅併攏且大幅度後推，營造出幾乎可以媲美商務艙的仰躺座姿。



第二排獨立雙座絕對是 Odyssey 的一大賣點，能提供幾乎可以媲美商務艙的仰躺座姿。





第三排乘客進出除了將第二排座椅前推至底之外，也可利用橫向滑移功能帶來的中央走道。



受惠於前述的方正單廂車體設計，Odyssey 的第三排整體空間表現基本與第二排持平，只是因為座椅部分採用一體式設計，不僅乘坐舒適度與包覆性與第二排雙獨立座椅有著明顯落差，而且實際坐進三名成人後也難免會有摩肩擦踵的擁擠感，建議一般使用還是以兩名成人或一大兩小等方式為宜；此外，Odyssey 的第三排座椅還具備向後傾倒的尾門座椅模式，當闔家出遊時能夠作為觀景休憩之用，提供更為豐富多元的使用方式。





第三排整體乘坐空間與第二排差異不大，但實際坐進三名成人後還是難免會有擁擠感產生。





第三排座椅具備向後傾倒的尾門座椅模式，當闔家出遊時能夠作為觀景休憩之用。



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Kia Sorento

靈活運用尾廂空間



不同於 MPV 一開始便鎖定的多人乘載能力，中大型 SUV 所提供的 7 人座配置更多是屬於彈性運用尾廂空間的 5+2 設計，也就是平時作為尾廂乘載能力出色的 5 人座 SUV、若有 5 人以上乘坐需求時亦可輕鬆勝任。此次試駕的 Sorento 受惠於寬敞的車內橫向空間表現，第二排坐入三名成人仍算是遊刃有餘、不會有過於擁擠之感，且即使將第二排滑移至最前，180 公分以下乘員都依然保有 1~2 指以上的膝部空間，相信可滿足大多數家庭使用需求。4





受惠於寬敞的車內橫向空間表現，第二排坐入三名成人仍算是遊刃有餘、不會有過於擁擠之感。





第三排進出開口空間屬同級車中一流水準，惟 SUV 本身底盤離地較高、若是幼童或年長者要進出仍需多加注意。

Sorento 相當值得稱讚的一點是第二排座椅底部與兩側椅背都設有便利的快倒按鍵，只要輕輕一按、第二排座椅便會迅速滑移至最前方並將椅背前倒，騰出同級車中一流水準的開口空間，唯 SUV 本身底盤離地較高，若是幼童或年長者要進出仍需多加注意；受限於底盤與輪拱高度，Sorento 此類 7 人座 SUV 的第三排空間僅屬一般，以 175 公分成人來說，頭部與肩部空間尚可，但腿部無可避免地呈現如蹲坐般的大角度彎折，較適合短程搭載使用。

第二排座椅底部與兩側椅背都設有便利的快倒按鍵，只要輕輕一按、第二排座椅便會迅速滑移至最前方並將椅背前倒。





第三排頭部與肩部空間尚可、但腿部會無可避免地呈現如蹲坐般的大角度彎折。

短評



Odyssey 與 Sorento 充分表現出 MPV 與 SUV 在乘載機能上的設計差異，前者強調豐富多元的多人乘坐空間與使用機能，後者則著重在彈性運用容量過人的尾廂空間，彼此沒有優劣之分，只有符合使用需求與否。

Part. 3 車室機能篇



不論是 SUV 或 MPV，當滿載多人每個人都有各自需求時，這時候車內的機能性就尤其重要。若需求沒有被滿足，除了老婆不開心，小孩也抱怨連連；但照顧的好，大人小孩都開心，創造美好愛樂的一天。

Honda Odyssey

把全家伺候的舒舒服服

說到照顧民生需求，這點就要給 Odyssey 拍拍手，因為一進入到車內就明顯感受到舒適的陣陣涼風，讓人感覺非常舒服，在炎炎夏日更是救星。能夠營造涼爽舒適的車室環境，除了前座的冷氣出風孔，位於第二、三排兩側上方的冷氣出風孔更是功不可沒。第二、三排上方的雙圓式冷氣出風孔更可以 360 度靈活的調整出風角度，尤其登峰版 7 人座採用三區獨立恆溫空調系統，在第二排座椅上方設有第三區的空調控制面板，方便後排乘客調整溫度、風量與出風方式等，加上位於第二、三排上方的空調出風口亦整合閱讀燈，把每個人的需求都照顧十分周到。此外，全車三排座椅上方皆設置了手拉把，對於坐車要抓住拉把才有安全感的人來說可是相當重要。



當第三排座椅收折入地板內，展現豪邁的行李廂容量。





可蓄冷的出風口置杯架在夏天非常的實用。





第二、三排上方的雙圓式冷氣出風孔可以 360 度靈活的調整出風角度。



關於手機充電部分，在中控檯下方設有 1 組 USB 插孔可連接 Apple CarPlay / Android Auto，旁邊也有 12V 電源插孔。而副駕駛前方的儲物空間內還有另 1 組 USB 插孔也可連結 Apple CarPlay。此外，在第二排座椅前方有 2 組 USB 插孔，若第三排乘客需要充電，左側也有 12V 電源插孔可轉接 USB 充電。另外，Odyssey 登峰版 7 人座貼心的配備還包括第二排側窗遮陽簾、可蓄冷的駕駛座出風口伸縮置杯架、中控檯下方的可調式置物盤含伸縮置杯架、第二排座椅獨立置杯架以及側滑門上的置杯空間。算一算，整車有 4 組 USB 插孔、2 組 12V 電源插孔、多達 11 個置杯架以及 4 處大型置物空間。Odyssey 儘管在滿載的情況下，後廂仍有寬且深的置物空間，尤其當第三排座椅收折藏入後行李廂地板內後，擺入數個 29 吋的行李箱可說是輕輕鬆鬆。而且第三排座椅還有個特別功能，就是座椅往後翻變成觀景模式，在戶外野餐時可做為座椅使用。





第二排上方的空調控制面板利於後排乘客調整溫度。





第二排側窗遮陽簾既可遮陽又兼顧隱私。

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Kia Sorento

設計用心、便利實用

來到 Sorento 的車室內除了可以感受到濃厚的科技氛圍外，也可以看到機能設計上的用心。就拿控檯上的冷氣出風口來說，除了具有高級質感與特色造型之外，4 組冷氣出風口都分為上下兩層，這種設計的好處是乘坐者可以微調上層與下層的出風角度，以獲得最適合自己的風向設定。而除了第二排前方設有冷氣出風口，在第三排的兩側不但設有出風口，右側更設置了空調開關含風量控制旋鈕，讓第三排乘客也能夠自行調整風量大小。另外，從置杯架設計也可以看出設計師的細膩心思，全車共有 10 組置杯空間，在中央鞍座上設有 2 組方型置杯架，不但可以放入圓瓶，也可放入方型鋁箔包。在後座車門上部設有方型置杯架，並有夾緊固定，而拿取位置也相當就手，在車門下部則可放置長型容器，第三排乘客也有小型置杯空間可使用。而手機充電部分，也具備了 5 組 USB 插孔，在中控台下方有 3 組，第二排出風口下方有 2 組，第三排乘客也可以使用 12V 電源孔轉 USB 進行充電。



當第二、三排傾倒時擁有超大 2011 公升行李廂容積。





前座冷氣出風口分為上下兩層，乘坐者可微調上下層的出風角度。





第三排兩側設有出風口，右側更設置空調控制旋鈕，後方則是座椅快速傾倒鍵與 12V 電源。

至於第三排進出便利性方面，Sorento 在第二排座椅兩側肩部各設置一鍵傾倒按鍵，只要按下，座椅便會自動向前傾倒並向前滑移，非常便利。更特別的是，副駕駛座座椅的左側設有電動調整的前後傾倒 / 滑移控制鍵，可讓第二排乘客更方便於調整。而行李廂容量，在第三排座椅使用的狀態下行李廂容量為 187 公升，若第三排傾倒後有 616 公升，若二、三排傾倒則有 2011 公升；另外，透過後方的快捷鍵則可快速地將第二排傾倒，是項相當便利貼心的設計。



第二排座椅兩側各設置一鍵傾倒按鍵，只要按下，座椅便會自動向前傾倒滑移。



副駕駛座左側設有少見的電動調整前後傾倒 / 滑移控制鍵。

短評



當仔細感受 SUV 車型的 Sorento 或 MVP 車型的 Odyssey 時，這兩款車都以貼心的機能設計與儲物空間為乘坐者帶來舒適便利的體驗，成為吸引人購買的主因之一。

來源：《車訊網》

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