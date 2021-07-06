百和Q2營收60.11億元創新高 上半年突破百億元

百和 (9938-TW) 第二季在子公司營建業務挹注下，營收以 60.11 億元創新高，季增 28.66%，年增 1 倍，2021 年上半年營收也突破百億元，達 106.84 億元，年增 40.7%，下半年在旺季效應加持下，百和全年營收將突破 2019 年的 159 億元創新高。

百和今 (6) 日公布 2021 年 6 月營收 13.29 億元，月減 16.24%，年增 43.8%，達 106.84 億元，年增 40.7%；上半年營收成長，包括子公司在無錫的住宅營建交屋約 30 億元，百和仍看好新產品放量出貨，有助挹注本業營收走高，全年也將創新高。

百和集團面料系列，包括了針織經編緹花網布，及梭織緹花布，由於新產品產能逐漸提高，集團今年針織經編緹花營收放大。法人指出，台灣百和約二成營收來自 Nike 的貢獻，因公司新品梭織緹花布通過 Nike 認證，目前訂單已放量，未來營運將增添動能。

百和 2021 年第一季稅後純益 5.82 億元，年增 8.98%，每股純益 1.95 元。百和日前也獲外資瑞士信貸評等為「加碼」，目標價為 116 元。