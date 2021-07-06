外資敲進五檔金融股 提款面板三傑近20億元

台股今 (6) 日萬八關卡曇花一現，多頭未能守住攻勢，終場小跌 6 點，收在 17913 點，三大法人合計賣超 33.09 億元，其中，外資重回金融股懷抱，大買 5 檔個股；並持續賣超電子、傳產股，賣超面板三傑近 20 億元，同時昨日買超的聯電、長榮、台船，今日也都反手轉賣。

三大法人僅外資小買 1.26 億元，投信與自營商均站在賣方，分別賣超 3.2 億元、31.08 億元，三大法人合賣 33.09 億元；外資期貨空單增加 923 口，空單位平倉 2.9 萬口。

外資今日鎖定多檔金融股，包括開發金 1.5 萬張、元大金 1.2 萬張、中信金逾 1 萬張、台新金與永豐金都超過 6000 張；航運族群持續受到青睞，陽明大買 4.5 萬張，居買超之冠，益航也敲進近 7000 張，其他電子傳產個股有台玻、和桐、鴻海、仁寶。

外資賣超方面，大舉調節面板三傑，賣超群創 4.7 萬張最多、友達 3.2 萬張、彩晶近 7000 張，昨日買超的聯電、長榮、台船等，也賣超超過 9000 張。

投信買超標的集中電子股，奇力新 3510 張最多，其次為智原、景碩、英業達、元太、茂達、朋程等，傳產股則買進榮成、台玻、聚鼎等。

投信與外資同步調節群創、聯電，分別賣超 9859 張、2315 張，其餘賣超標的包括慧洋 - KY、強茂、合晶、金居、長榮、聯發科等。