亞灣5G AIoT創新園區啟動 經濟部估創造1200億元產值

經濟部今 (6) 日與高雄市政府舉辦亞灣 5G AIoT 創新園區廠商說明會，吸引中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW)、台灣微軟 (MSFT-US)、台灣思科 (CSCO-US)、仁寶 (2324-TW) 等廠商參與，經濟部預期，亞灣創新園區開發，將建構 5G AIoT 產業鏈，同時促進 300 億元投資，創造逾 1200 億元產業產值。

經濟部表示，亞灣 5G AIoT 創新園區將結合高雄市政府、交通部、國發會、通傳會、文化部等部會，共同投入園區開發、人才中心、新創基地、5G AIoT 智慧設施，預計各部會在未來 5 年內將投入超過 100 億元，協助國內建立完整 5G AIoT 實證場域。

經濟部進一步指出，將透過園區開發、智慧設施、新創鏈結、場域應用、人才培育、產業群聚等六大做法吸引廠商進駐，也預期將促進 300 億元投資額，創造相關產業產值達 1200 億元，逐步在高雄建構 5G AIoT 產業鏈。

另一方面，經濟部表示，將進一步推動新創生態系建立，目前已規劃在位亞灣高雄軟體園區鴻海 (2317-TW) 科技大樓成立亞灣新創園，預計招募 5G AIoT、智慧娛樂、海洋觀光等國內外新創公司進駐，最快今年 10 月開幕。