中石化持續活化土地資產 重啟高雄亞灣區公開標售案

中石化 (1314-TW) 持續活化土地資產，進行海內外土地開發相關專案，今 (6) 日宣布高雄亞洲新灣區土地標售案重新啟動，兩筆標件標售底價分別為 20.59 及 6.82 億元，預計 8 月 18 日進行開標。預計 8 月 18 日開標。

中石化表示，原高雄市前鎮區經貿段五小段 7 地號土地，已向政府申請辦理土地分割完竣，現為同小段 7 及 7-1 地號。

中石化指出，高雄市前鎮區經貿段五小段 7 地號及 7-1 地號合併僅為一標件，面積合計約 9073.61 平方公尺 (計約 2744.77 坪)；標售底價為新台幣每坪 75 萬元，總價約 20.5858 億元。

而高雄市前鎮區憲德段二小段 3 地號，總面積約 1503.91 平方公尺 (計約 454.93 坪)；標售底價為每坪 150 萬元，總價約 6.824 億元。

高雄市政府為促進經濟發展，積極推動產業轉型，致力在亞洲新灣區打造全台最大的「5G AIoT 創新園區」，中石化因應亞灣區開發計畫，決定提早佈局，整理與活用位於亞洲新灣區的自有資產，釋出的兩塊土地將可廣邀開發商加入，共同參與及加速亞灣區發展。

而扣除本次公開標售的土地後，中石化在亞洲新灣區所擁有的土地也將更方正完整，有利未來整體開發規劃，初期將先以出租為主，並期協助吸引大型廠商進駐，結合鄰近商場、建設、交通等，帶動週邊產業發展。

