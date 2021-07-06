導電漿供不應求 勤凱6月營收1.63億元 連10個月飆高

導電漿大廠勤凱 (4760-TW) 今 (6) 日公告 6 月營收，達 1.63 億元，月增 4.37%，年增 60.56%，第二季營收 4.73 億元，季增 12.35%，年增 54.07%，累計上半年營收 8.94 億元，年增 60.69%；受惠被動元件導電漿供不應求，勤凱 6 月營收再飆新高，已連 10 個月改寫新猷。

勤凱今年以來受惠下游被動元件需求熱絡，出貨仍無法滿足客戶需求，也推升營收節節攀升，不僅 6 月創高，第二季、上半年也雙雙改寫同期新高。

勤凱表示，公司目前訂單滿手，尤其近來被動元件客戶受惠馬來西亞封城的轉單效益，加上傳統旺季到來，客戶拉貨動能更強勁，依目前訂單能見度來看，下半年營運將持續攀升，新產能也可望滿足訂單需求。

勤凱近期積極拓展新品、新客戶，去年已新增韓國被動元件廠客戶，逐漸建立在韓國的知名度，今年再次取代日商，獲得韓國另一家被動元件廠的認證，新訂單將在第三季陸續量產。

勤凱看好，隨著產品品質穩定，出貨量將持續成長，且公司也已送樣給日本大廠測試，並持續投入研發量能，期待未來能進一步拓展企業營運版圖及海外商機。