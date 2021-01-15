勤凱去年前11月純益跳增451% 每股賺4.3元 賺贏前兩年總和

導電漿業者勤凱 (4760-TW) 今 (15) 日公布 2020 年 11 月自結，稅後純益 0.16 億元，年增 167%，每股稅後純益 0.57 元，累計去年前 11 月稅後純益 1.49 億元，年增 451%，每股稅後純益 4.3 元；受惠被動元件漿料出貨暢旺，勤凱去年前 11 月每股純益較去年大增逾 4 倍，更賺贏 2019 與 2018 年總和。

勤凱 2020 年 12 月營收已連四個月創新高，達 1.24 億元，月增 0.44%，年增 69.46%，第四季營收 3.67 億元，季增 25.26%，年增 94.17%，全年營收 12.14 億元，年增 106%。

受惠 5G 趨勢帶動，被動元件市場規模持續擴大，勤凱近來也感受客戶拉貨力道明顯轉強，且因打入韓國新客戶，在新產品、新客戶加入下，預計今年市占率可望再拉升。

勤凱過往出貨主力多為電容及電感導電漿，受惠 MLCC、Molding Choke(一體成型電感) 等被動元件需求大增，相關導電漿料出貨暢旺，尤其 5G 手機的被動元件使用數量較 4G 大增 25-40%，也帶動電阻導電漿出貨量明顯拉高，預計今年成長幅度將大幅超越去年。

勤凱今年因成功進軍韓國市場，加上該客戶有機會全數向勤凱採購，並送樣給日本大廠測試。目前產能已些微吃緊，因此預計在擴產三成，滿足客戶需求，新產能第一季就會開出。