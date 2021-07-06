〈台幣〉外資縮手觀望 微貶0.1分收27.916元

市場關注美國 FOMC 會議記要公布，外資交投清淡，新台幣兌美元匯價今 (6) 日呈現狹幅整理走勢，一路在 27.9 關卡附近徘徊，終場收 27.916 元，小貶 0.1 分，台北及元太外匯市場總成交值 10.83 億美元。

美股因國慶假期休市，台股今天早盤一舉攻上萬八大關，來到 18008 點，續創歷史新高，資金再度轉進航運股，但隨著高檔賣壓出籠後，指數拉回平盤附近，終場小跌 6 點，收在 17913 點，三大法人呈現土洋對作，合計賣超 33.09 億元，外資僅小買 1.26 億元。

匯市方面，由於外資縮手觀望，新台幣兌美元走勢不明顯，在平盤附近遊走，最高來到 27.877 元、最低 27.928 元，終場收 27.916 元，貶 0.1 分，台北外匯市場成交值 8.34 億美元，元太外匯市場成交值 2.49 億美元。

觀察亞幣今日表現，根據央行統計，台幣、人民幣變動不大，韓元、日圓小升 0.19%、0.13%，新加坡幣升值 0.21%，菲律賓幣則重貶 0.62%。

多家大型權值股 7、8 月將發放現金股利，台積電規劃 7/15 發放 648 億元股息，聯發科則於 7/29 發放 588 億元股息，後續要觀察外資領到股息後是否選擇進一步匯出。