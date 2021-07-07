〈紐約匯市〉靜待Fed 6月會議紀要美元收漲 歐元跌至3個月低點

美元對主要貨幣周二 (6 日) 上漲，市場正靜待周三聯準會將公布的 6 月關鍵會議紀要，以了解聯準會何時會在經濟復甦的情況下開始減少債券購買計畫，歐元則受到低於市場預期數據影響跌至 3 個月低點。

OANDA 資深市場分析師 Edward Moya 表示，市場正在為 6 月會議紀要可能釋出更多的鷹派訊號做準備，這有望為美元提供一些上漲空間。

美國供應管理協會 (ISM) 周二公布服務業活動數據，6 月美國服務業活動指數自 5 月高點 64 下降至 60.1； 6 月服務業就業指數也從 5 月的 55.3 降至 49.3。

這顯示服務業復甦正出現放緩跡象，該機構表示其中可能受到勞力和原物料短缺的影響，導致未完成的工作持續累積。數據公佈後使美國債券殖利率周二走跌，10 年期美債有望創下 16 個月來最長的連跌紀錄，但美元仍走高。

上周五公布喜憂參半的美國就業報告導致美元自三個月高點回落，周二紐約尾盤時段，追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.29% 以 92.54 作收。

FXStreet 資深外匯分析師 Joseph Trevisani 表示，就數據而言，即使美國經濟的發展不會促使聯準會快速升息，但美元仍然將比其他貨幣強勢，並且遙遙領先。

今年迄今各大主要貨幣漲跌幅 (圖: Reuters)

相比之下，低於市場預期的歐洲經濟數據使歐元兌美元匯率近期跌至近三個月低點，歐元兌美元周二下跌 0.32% 至 1.1822 美元。

德國的歐洲經濟研究中心 (ZEW) 周二發布的報告指出，歐元區最大經濟體德國投資人信心指數 7 月仍處於高水平，但已較先前大幅下滑。

此外，受到歐元區以外國家需求減弱以及機械、中間產品的契約減少，德國製 5 月商品訂單創下自 2020 年封城以來的最大降幅。

歐洲央行 (ECB) 目前正在討論新戰略，許多官員正支持跟進聯準會的政策，計劃讓過去十年普遍低於 2% 的通膨超過 2% 一段時間。

英鎊兌美元周二下跌 0.31% 至 1.3792 美元，市場期待英國將在兩周內成為第一個正式取消新冠肺炎的所有防疫措施、與病毒共同生活的主要經濟體。

另一方面，紐元兌美元下跌 0.24% 至 0.7004 美元，回吐早盤的漲幅，不過，紐西蘭最新企業調查數據非常強勁，市場預估該國有可能最早在 11 月升息。

澳洲央行 (RNA) 周二宣布刪減債券購買量、收緊疫情寬鬆貨幣政策並表示可能會在 2024 年前升息，使澳幣兌美元一度上漲 1.2%，終場仍下跌 0.51% 至 0.7490 美元。

截至周三 (7 日) 台灣時間約 5:40 價格：