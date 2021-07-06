抗原快篩銷售旺 泰博6月營收9.02億元 創新猷

泰博 (4736-TW) 受惠抗原快篩試劑出貨暢旺，6 月營收 9.02 億元，創新高，月增 102.69%、年增 93.22%；不過去年基期高，第 2 季營收 16.77 億元，季增 24.5%、年減 3.78%；上半年營收 30.24 億元，年增 0.74%。

獲利方面，泰博旗下抗疫產品包括額溫槍、血氧機、抗原快篩，原預期去年基期高，今年營運將回到 2019 年水準，不過隨著國內防疫產品需求強勁，且血氧機、抗原快篩毛利率高於 50%，產品組合轉佳下，第 2 季毛利、獲利有望優於第 1 季的 45%。

泰博開發的抗原快篩試劑，與 PCR 核酸檢驗的陽性一致率達 94%，成首個國產居家快篩試劑，並鋪貨至國內各大連鎖藥局、便利超商通路等，另外醫療用抗原快篩試劑需求維持高檔，並拿下多筆政府訂單，預期 7 月出貨量有望再擴大。

泰博表示，自行開發的家用抗原快速檢驗套組，一般人可自行採取鼻腔樣本，經國內外臨床試驗數據顯示，能達到與專業醫事人員採樣的精準度，包括陽性確診率 94% 以上、陰性準確率達 99.8% 以上，藉此避免高偽陽性導致的恐慌及高偽陰性無法攔截病毒的問題。