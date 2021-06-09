快篩廠5月營收報捷 寶齡創新猷 泰博寫同期次高

抗原快篩廠受惠國內檢測需求快速增加，5 月營收報捷，寶齡富錦 (1760-TW) 在抗原快篩訂單與新藥授權銷售分潤金挹注下，營收 2.54 億元，創新猷；泰博 (4736-TW) 則因去年基期高，單月營收 4.45 億元，月增 34.88%、年減 30.03%，仍寫同期次高。兩家業者均看好，本月營收有望再攀高。

泰博因去年國際疫情嚴峻，額溫槍出貨暢旺、墊高基期，不過 5 月營收仍寫歷史同期次高，單月營收 4.45 億元，月增 34.88%、年減 30.03%；前 5 月營收 21.22 億元，年減 16.3%。

泰博旗下抗疫產品包括額溫槍、血氧機、抗原快篩，三項產品約占 5 月營收比重 3 成，由於部分政府、醫院標案訂單預計 6 月認列營收，法人估，泰博本月營收有機會突破 6 億元。

獲利方面，泰博原預期因去年基期高，今年營運將回到 2019 年水準，不過隨著國內防疫產品需求強勁，且血氧機、抗原快篩毛利率高於 50%，產品組合轉佳下，本季毛利、獲利有望優於第 1 季的 45%。

寶齡受惠抗原快篩訂單湧入，及腎病新藥拿百磷銷售分潤金挹注，5 月營收 2.54 億元，月增 155.92%、年增 67.32%；前 5 月營收 7.28 億元，年增 23.4%，雙創新猷。

寶齡抗原快篩約占 5 月營收比重 2 成，雖然已拿下全台過半政府標案，以及醫院、科技大廠訂單並已陸續出貨，但因部分產品尚需經由醫院完成驗收後，才能認列營收，預計 6 月營收有機會再攀升。

寶齡產能為兩班制，月產能約 300 萬劑，有一定安全庫存，產線稼動率高，幾乎被訂單追著跑；目標今年全年快篩試劑營收年增雙位數，營收比重突破 1 成。