〈貴金屬盤後〉黃金交叉來了！公債殖利率大降 黃金連4漲登3週高點

週二 (6 日) 交易，黃金期貨價格連續第四日收高，登上約 3 週以來最高點，係因美國公債殖利率下降至數週以來最低水準，且報告顯示各國央行購買黃金的力道正在增強。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 10.90 美元或 0.6%，收每盎司 1794.20 美元，連續第四日收高，為 5 月 20 日止連續 6 日上漲以來的最長漲勢。盤中高點 1815.70 美元。

週二的上漲足以推動黃金走向黃金交叉，亦即 50 日移動均線突破高於 200 日移動均線，這被廣泛視為長期上升趨勢和下降趨勢之間的分水嶺，該處向上則為長期上升。

根據 FactSet 週二的數據，黃金 50 日移動均線停在每盎司 1832.39 美元，而 200 日均線在 1832.04 美元。

與此同時，彭博報導，援引世界黃金協會 (WGC) 上個月發布的調查報告，全球約 1/5 央行打算明年增加黃金儲備。

週一美國金融市場因慶祝獨立假期而休市。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「我認為，我們看到黃金受益於公債殖利率的暴跌。」然而，在 Fed 可能推動美元和殖利率最終走高的背景下，投資者可能重新評估其黃金看漲前景。

由於美元近期漲勢放軟，且公債殖利率也回落，所以近期貴金屬價格走漲。週二，10 年期公債殖利率下降至約莫 1.348%，為 6 月 21 日以來最低水準左右。

公債殖利率低有利於不孳息的黃金，美元下跌則有利美元計價的大宗商品價格吸引力。

XM 的投資分析師 Marios Hadjikyriacos 每日研究報告指出，「低利借款和陷入困境的美元是黃金蓬勃發展的必要條件，但隨著美國央行成員開始討論升息，以及明年年初前逐步減少寬鬆貨幣政策措施 (包括每月購債 1200 億美元)，這些有利黃金的條件最終可能會消失。」

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