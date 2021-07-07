【袁志峰專欄】港股調整可能已屆尾聲

今天推介 - 中芯國際 (981), 上日收市 $22.20

1) 股市前景

恒指連跌 6 日，累跌 4.2%。昨日港股跌幅收窄，成交減少，預示調整可能已屆尾聲，南向資金繼續減持科技股，但淨賣出金額顯著回落。港股前景仍不明朗，恒指年內兩個低位 27715 及 27505 點將是重要的技術支持位，筆者看好石油、汽車、物管、光伏及風電板塊。

今天推介是中芯國際 (981) — 受大市調整及高管離職影響，股價創 6 個月新低，但長遠盈利前景維持正面，應視作買入良機。今年首季度收入及盈利分別達 11.04 億美元及 1.59 億美元，同比增長 22% 及 148%，毛利率 22.7%，遠高於管理層指引的 17%-19%。管理層預期二季度收入按季增 17%-19%，毛利率 25%-27%，估計二季度盈利可顯著增長。現價對應估值為市賬率 1.5 倍，有長線吸納價值。維持買入建議，目標價 25 元，止損價 21 元。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指低開 7 點，全日反覆上落，最多曾跌 239 點，收報 28073 點，跌 70 點或 0.25%。成交額按日減 12% 至 1449 億元，6 月份日均成交額 1452 億元。港股通南向資金淨賣出約 16 億元，包括淨賣出 10 億元騰訊 (700) 股份。7 月以來淨賣出 195 億元，6 月淨買入 50 億元。

藍籌股 18 升 38 跌 2 持平。海底撈 (6862) 升逾 4%，為升幅最大藍籌。其次是港交所 (388) 及華潤置地 (1109) 漲逾 2%。中海油 (883) 及中國平安 (2318) 升逾 1%。藥明生物 (2269) 及阿里健康 (241) 跌逾 8% 及 5%，為跌幅最大藍籌。其次是石藥集團 (1093) 及舜宇光學 (2382) 跌逾 4%。比亞迪 (1211) 及申洲國際 (2313) 跌逾 3%。中生製藥 (1177) 及瑞聲科技 (2018) 跌近 3%。

恒生科指跌 0.85%，成份股 10 升 19 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，京東健康 (6618) 跌逾 1%，快手 (1024) 跌近 1% 創新低，網易 (9999) 及阿里 (9988) 升逾 1%，為升幅最大成份股。阿里健康 (241)、舜宇光學(2382) 及平安好醫生 (1833) 跌逾 5%、4% 及 4%，為跌幅最大成份股。閱文集團 (772) 跌逾 3%。中芯國際 (981)、金山軟件(3888) 及同程藝龍 (780) 跌逾 2%。

板塊方面，內銀及內險股逆市上升，但幅度温和。半導體、手機零件、汽車、線上醫療、醫藥及物管股跑輸大市，跌幅居前。丘钛科技 (1478) 跌逾 4%。比亞迪 (1211) 跌近 4%。恒大物業 (6666)、華潤萬象生活(1209)、雅生活服務(3319) 及世茂服務 (873) 跌逾 2%。

周二上証指數平開，隨後輾轉回落，午後最多曾跌 1.1%，尾市反彈，收報 3530.26 點，跌 0.1%。深証成指跌 0.4%，科創 50 指數跌 2.7%。滬深兩市總成交約 11200 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 1100 億元。滬深股通北向資金淨賣出約 1 億元，7 月以來淨賣出 27 億元，6 月淨買入 154 億元。

3) 個股訊息

港交所 (388) 宣布，將會落實推出全新平台 FINI，IPO 將採納「T+2」結算周期，最早於明年第四季實施。(信報)

吉利汽車 (175) 公布，今年上半年總銷量 63.02 萬部，按年增長約 19%，並達至今年全年銷量目標 153 萬部的 41%。單計 6 月，總銷量 10.02 萬部，按年減少約 9%，7515 部為新能源和電氣化汽車。(信報)

心連心化肥 (1866) 預料，截至今年 6 月底止，中期淨利潤按年增長不低於 2 倍；去年同期盈利 1.8 億元人民幣。該公司指出，半年盈利上升，主要因為疫情好轉經濟回暖，能源價格上漲全球糧價走高，推動該集團化肥及化工品價格提升。(信報)



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