鉅亨美股雷達：小鵬交車量慘跌、沃爾瑪資本支出出現大變革

盤前重要看點：

美國勞工部上週五 (2 日) 公布新增非農就業增加 85 萬人，超越市場預期，顯示美國經濟的復甦趨勢持續向上，帶動美股三大指數週五再刷歷史新高，而一些總體經濟學家觀察，6 月非農報告將令聯準會 (Fed) 的緊縮態度更受到鼓舞，但不至於快速縮減 QE 的購債規模。

從上週表現看，在一系列正向的經濟數據支撐下，美股三大股市大幅上行，那斯達克週漲近 2%，S&P 500 指數已連續七個交易日上漲，創下自 2020 年 8 月以來最長的連漲紀錄。

在美股積極上漲之際，市場持續關注即將到來的 Q2 財報季和聯準會政策的緊縮態度。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數上漲 152.82 點，或 0.44%，收 34,786.35 點。

標普 500 指數上漲 32.40 點，或 0.75%，收 4,352.34 點。

那斯達克指數上漲 116.9 點，或 0.81%，收 14,639.3 點。

費城半導體指數上漲 20.8 點，或 0.63%，收 3,315.8 點。

S&P 500 指數 圖片：anue 鉅亨

今日重要總經數據：

美國 6 月 Markit 服務業 PMI

重要個股動態：

1. 小鵬汽車 (XPEV-US)

6 月份理想汽車交車量超過小鵬汽車，也使得小鵬汽車成為「3 大造車中概股」中，交車量表現最差勁之車廠。

理想汽車上週五公布 6 月份交車量為 7713 輛，創下月度交車量最高紀錄；而小鵬汽車 6 月份交車量為 6565 輛，也創下月度交車量紀錄；蔚來 6 月份交車量也是再創新高，達到 8083 輛。

在過去經驗下，美股 3 大造車中概股中，蔚來月度交車量一直排在首位，小鵬汽車基本上排在第二位，但小鵬汽車目前卻滑落至第三位，令市場擔憂小鵬搶攻中國電動車市場市占率的速度，可能開始放緩。

XPEV 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 特斯拉 (TSLA-US)

特斯拉公布第二季產量為 201250 輛，略低於市場預期，而截至 7 月 2 日止，FactSet 旗下 StreetAccount 數據顯示，特斯拉第二季交車量預期平均落在 201820 輛。

特斯拉第二季交車量預計打破了第一季紀錄，先前特斯拉第一季交車量為 184800 輛，產量為 180338 輛。

特斯拉第二季交車量上升，主要是因為開始交車高端 Model S 車款 Plaid，先前馬斯克 (Elon Musk) 曾於 6 月 11 日表示，Model S Plaid 每週產量應該很快可以達到數百輛，但要等到第三季才能達到數千輛。

加拿大皇家銀行資本市場分析師 Joseph Spak 在最新研報中認為，特斯拉產量超過交車量，而且還超越前一季表現，這表明特斯拉應對晶片荒和其他零部件短缺的能力，要優於其他造車商。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 沃爾瑪 (WMT-US)

近十餘年來，亞馬遜持續在電商市場大舉擴張，多家美國大型的實體零售商市占率早被鯨吞蠶食，但全球最大的零售商沃爾瑪卻在這場競爭中不斷進步。

沃爾瑪正在進行的最大變革之一，就是針對資本支出計劃的改變，在 2015 年時，沃爾瑪將 60% 的資本支出用於拓展新店，但如今 90% 的美國人居住的 10 英里之內就有一家沃爾瑪，故現在沃爾瑪已開始將資本支出轉向改善流程和效率。

市場看好，沃爾瑪在流程效率的改售之後，將大幅有助於實體零售端的成本下降，也將有助於電商端的運送效率。