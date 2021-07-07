任天堂發布新版Switch 搭載7吋OLED螢幕 儲存容量倍增

日本任天堂周二 (6 日) 宣布，旗下暢銷遊戲主機 Switch 將於 10 月 8 日推出升級版，新版將搭載更大、畫質更好的 OLED 面板，並增加更多儲存空間，日版建議售價為 342 美元。台版售價新台幣 10480 元，10 月 8 日上市。

這是任天堂推出 Switch 以來的第二次重大升級，最新版本將舊版的 6.2 吋 LCD 螢幕替換為 7 吋的 OLED 面板，但主機大小維持不變，因此將改為細邊框的風格。

此外，新版 Switch 儲存空間將增加一倍至 64GB；而搭配的底座還會新增乙太網路 (LAN) 插槽，提高線上遊玩的品質。新品有望延長 Switch 系列的產品周期，並為年底消費旺季做準備。

但 Kantan 遊戲業顧問公司創辦人 Serkan Toto 表示，儘管對於玩家而言這仍是一次很好的升級，但市場普遍期望新設備的功能應更強大。

此前傳出任天堂推出新款的 Switch 將搭載新主機 CPU 且可支援電視 4K 輸出，這使玩家對新版 Switch 寄予厚望，然而，兩升級都沒有出現在周二公布的新版本中。

不過，Ampere Analysis 遊戲研究主管 Piers Harding-Rolls 仍樂觀看待新機銷量，他認為即使沒有額外更多圖形升級，現有的死忠粉絲依舊會升級到 OLED 版本。

截至 3 月 31 日，所有 Switch 型號的累計銷量達到 8459 萬台，由於疫情封城提高電玩需求，2021 會計年度 (2020 年 4 月至 2021 年 3 月) Switch 銷量達到創紀錄的 2883 萬台。

任天堂預計 2022 年度 Switch 的銷量將下降 12% 至 2550 萬台，但新機型推出後將帶動升級。該公司已告知多家零組件供應商，將計劃在 2022 年度生產 3000 萬台，創下歷史紀錄。

然而全球半導體短缺仍然令人擔憂，如今再推出新版本的 Switch 可能會使晶片的穩定供應變得更加困難，任天堂社長古川俊太郎 5 月表示，短缺正使生產計畫的不確定性比過去幾年更嚴重。