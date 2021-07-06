Nissan推補償金制度 預防零件廠商出走

積極投入電動車研發的日產汽車 (Nissan)(7201-JP)，推出名為「Alliance Strategic Partner，ASP」的合作框架，未來與其共同從事電動車關鍵零組件研發的合作廠商，將可獲得一定額度的補償金。而其中有一部分用意，也是為了預防合作廠商出走，

根據《日本經濟新聞》6 日報導，日產汽車計畫在 2021 年內開始，與該公司共同從事電動車零組件研發的合作廠商，將可獲得一定額度的補償金。當合作廠商未能從日產手中取得訂單、或是研發過程向後推延時，日產都將負擔相關費用。

類似作法在許多國家已行之有年，例如歐洲國家的汽車製造廠就和德國博世 (Bosch) 等廠商合作，合約規定如果共同研發的零組件未獲汽車製造商採用，汽車零件廠商可以要求汽車製造商支付違約金。

而這回日產汽車所採用的作法是，如果該公司沒有向合作廠商採購共同開發的零組件，日產方面將承擔合作夥伴的人事費用，每個案件約數百萬至數千萬日圓不等。另外，如果在研發過程中有開模具來製作測試品，日產汽車所承擔的金額更將高達數億日圓。

共同研發的汽車零組件，將以電動車輕量化有關的車體骨架及傳動系統所使用的核心零組件為主。而在補償金制度導入之後，汽車零件廠商們可以更加放心的在研發方面投入資源與技術。

此外，台灣鴻海集團 (2317-TW) 近來力推 MIH 電動車聯盟，在誘人條件下已有不少汽車零件廠商表達了合作意願。而日產汽車的補償金作法，也有預防協力廠商流失的用意。