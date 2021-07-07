路透：傳微博董座與中企洽談下市計畫

路透周二（6 日）援引知情人士報導，微博 (WB-US) 董事長曹國偉正與一間中國國營企業洽談下市案，使微博估值超過 200 億美元，據了解下市也是為阿里巴巴出售股權鋪路，微博股價一度飆漲 50%。

知情人士表示，該國營集團可能出價約每股 90 美元至 100 美元，較微博過去一個月平均股價溢價 80% 至 100%，預計在今年敲定交易，但並未透露該企業的真實身分。

消息傳出後，微博立刻發布聲明表示這是不實消息，曹國偉也澄清並未與任何企業討論下市。

該消息仍帶動微博周二盤前股價上漲 50%，終場漲幅收斂至 6%，每股報 57.74 美元，盤後續揚。

另有三名知情人士透露，微博的下市計畫是緣於北京政府要求阿里巴巴與旗下螞蟻集團出售微博持股，以控制阿里巴巴對中國公眾輿論的影響力。

微博的年報顯示，截至 2 月為止，新浪持有微博 45% 股權，按上周五收盤價計算，價值達 56 億美元，第二大股東阿里巴巴持股 30%，價值約 37 億美元。

中國箝制阿里巴巴集團的手段

阿里巴巴董事長馬雲去年十月在公開演講中批評中國的監管機構後，北京當局開始透過各種調查與新規定予以打擊。

根據 Refinitiv 數據，阿里巴巴集團共投資近 30 家媒體與娛樂公司，包括香港英文報紙南華早報。

消息人士也說，曹國偉這次的交易就是想讓阿里巴巴集團出售股票，反映中國強化對民營媒體與網路企業的控制。

在美中雙方關係緊張之際，赴美上市的中企除要先面對北京政府的審查外，還要通過美國監管機構更嚴格的審查與會計審查，因此許多中企選擇退出美國市場，回到中國二次上市。

Dealogic 數據顯示，去年有 16 家在美國上市的中企宣布下市，16 家企業總市值約 190 億美元，而 2019 年僅 5 家下市，市值 80 億美元。

中國國務院周二表示，出於對跨境數據流動與安全考量，將會加強對境外上市公司的監管。

廣告同業激烈競爭，營收減少

自 2009 年推特遭北京當局封鎖後，微博上市發展迅速，目前有超過 5 億的中國用戶。

2013 年，阿里巴巴斥資 5.86 億美元收購微博 18% 的股票，這是該集團進軍中國社群廣告領域的首個重大舉措，之後持續增持微博股票。

微博 2014 年在美國那斯達克上市，大部分收入來自線上廣告，但隨著中國線上廣告成長放緩，該公司在與抖音母公司字節跳動與騰訊等其他科技巨頭的競爭中也失去優勢，讓投資者感到擔憂。

微博去年的廣告營收下降 3% 至 15 億美元，該公司股價在 2020 年下跌 12% 之後，今年以來上漲 33%。