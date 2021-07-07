Genesis推出首款純電高級房車G80

隸屬南韓現代汽車集團 (Hyundai Motor)(005380-KR) 旗下的高級車品牌 Genesis 於週三 (7 日) 宣布，該品牌在南韓市場堆出了首款純電電動車、豪華中型房車 G80。

電動款 G80 的外觀、與燃油款 G80 的外型相似，不過在車頭前方插電孔附近的獨特造型，也容易讓人區分兩者間的不同。

根據 Genesis 所出示的數據，電動款 G80 搭載一顆容量 87.2 kWh 的電池，充滿電後的行駛里程可達 427 公里。相容於 400V/800V 多路快充系統，可於 22 分鐘的充電時間達到 80% 電量；還具備 Vehicle to Load (V2L) 功能，可向外部設備供電。

電動款 G80 採全輪驅動單一設定，最高馬力 370 匹，0-100 公里加速可在 4.9 秒內完成。

另外，車主也可選購車頂太陽能板，其平均單日發電能力可達 730 Wh。

G80 電動車在南韓市場的訂價為 8280 萬韓元，約折合新台幣 204 萬元。而在加上政府補助後，消費者可用較低的成本購得。

Genesis 看好電動車市場的發展，接下來還打算在 2021 年內推出 GV60 純電款跨界休旅車。GV60 與現代 Ioniq 5 純電電動車共用相同底盤。