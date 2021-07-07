〈陸港盤後〉鋰電池、半導體止跌 創業板指飆升3.5%

美股下挫，周三 (7 日)A 股三大指數開盤延續前一個交易日的跌勢走低，同時中國政府宣布嚴打資本市場違法行為，不過市場對此政策看法中性，證券類股沒有太多反應，個股漲跌互見。

A 股盤中昨 (6) 日重挫的半導體類股率先反彈，鋰電池掀起漲停潮，軍工、非鐵金屬類股跟進上漲，拉抬 A 股三指數接連翻紅，而昨日大跌的科創 50 指數、創業板指更是一口氣突破昨日高點。

今日滬深成交金額突破 1 兆人民幣，連續五日保持在兆元水準之上，較前一個交易日小減人民幣 698 億元。

港股方面，美股在休市後重新開盤，主要指數跌多漲少，同時滴滴被中國主管機關要求 App 下架，其股價崩跌，連帶拖一眾中概股，風暴持續影響港股。恒指早盤開低走低，恒指 28000 點應聲跌破，網科類股依舊賣壓沈重。

而隨著 A 股上漲，恒指賣壓減輕，低接買盤湧現，但整體上港股仍是較 A 股弱勢不少。而恒科指雖然跌幅縮小，但網科股仍屬跌幅較重的族群，嗶哩嗶哩 (9626-HK) 崩跌 5.4%、快手 (1024-HK) 重挫 3.5%、京東 (9618-HK) 下挫 2.2%、百度 (9888-HK) 下跌 2.2%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.66%，報 3553.72 點；科創 50 指數大漲 2.43%，報 1570.03 點；深證成指上揚 1.86%，報 14940.05 點；創業板指飆漲 3.57%，報 3409.59 點。

恒生指數小跌 0.4%，報 27960.62 點、恒生科技指數下滑 0.56%，報 7603.77 點。

北向資金進出方面，周三北向資金買超人民幣 43.72 億元，其中滬股通買超人民幣 6.04 億元，深股通買超人民幣 37.68 億元。

法人觀點

興業證券表示，7 月份市場整體上沒有系統性風險，A 股仍是呈現類股輪動行情，特別是圍繞半年報題材上。財報有機會超出預期的績優股是資金追逐焦點，如汽車、化工、機械、交運、非鐵金屬等產業。投資組合配置上，成長類型是推薦的核心，但投資人應更著重在低估值上。

