靜待關鍵數據 美元升 人民幣中間價貶 149 基點

市場等待聯準會公布 6 月份利率會議紀要，加上令人失望的經濟數據導致美元指數上漲。周三 (7 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調貶 149 基點，報 1 美元兌 6.4762 人民幣。

有分析指出近期人民幣兌美元貶值，一方面是美國公布通膨上漲幅度超出市場預期，導致 6 月份 Fed 貨幣政策的鷹派聲浪更明顯，帶動美元指數強勁反彈。另一方面，中國人行刻意阻升也加重短線人民幣回貶之勢。

交易員則指出本周將公布的 FOMC 利率會議紀要是左右匯市發展的重要因素之一。聯準會上個月因談到減少資產購買，使得市場認為聯準會已經不那麼鴿派，但之後不如預期的美國經濟數據又使市場質疑縮減 QE 的時機。

而歐美經濟數據雖然均不如預期，但歐洲方面更令市場擔憂，加上金融市場近期開始有些波動，即便近期美債殖利率直直落，但避險需求仍支撐美元走勢。

整體而言，人民幣兌美元仍是會保持一個震盪整理趨勢，以 3～5 年的中長線來看中國經濟穩定是使推升人民幣的利器。但短線來看，人民幣若快速出現升值，也是人行不樂見，因此升多回貶只是正常現象。

今日早盤在人民幣中間價調貶後，離岸人民幣早盤走勢偏弱，但大多維持在平盤附近震盪。截至上午 10:14 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4779 人民幣，貶值 30 基點，幅度 0.05%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣匯率日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.4752 人民幣，升值 43 基點，幅度 0.07%。

